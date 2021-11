Pedro Castillo destaca promulgación de normas en salud y seguridad y transferencias a regiones

Foto de archivo del presidente de Perú, Pedro Castillo. EFE/ Martín Alipaz

A poco más de 100 días de Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, el mandatario destacó, en su cuenta de Twitter, una serie de normas que se han promulgado durante la semana “en beneficio de la población”, según señaló el presidente.

“Esta semana hemos promulgado importantes normas en salud, seguridad, transporte, turismo y transferencias a las regiones, en beneficio de la población”, expresó.

Castillo manifestó que el Ministerio de Salud estableció criterios técnicos para una mejor prevención y control de la COVID-19 en el país.

TRANSPORTES Y TURISMO

Además, subrayó que el sector transportes aprobó la directiva que regula el chatarreo de vehículos, mientras que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo aprobó la estrategia “Guiando al turismo a la reactivación”.

Mientras que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional del Perú en Lima y Callao para asegurar el orden interno, respetando los Derechos Humanos.

TRANSFERENCIAS

Con respecto a las transferencias, el presidente Castillo afirmó que se destinaron más de S/2 millones al Gobierno Regional de San Martín para financiar la operación y mantenimiento del Centro de Salud Picota.

“Asimismo, más de S/53 millones fueron asignados al Ministerio de Salud para la continuidad de los Centros de Atención y Aislamiento Temporal en el ámbito nacional, así como las intervenciones sanitarias para los pueblos indígenas amazónicos”, indicó el jefe de Estado.

Finalmente, recordó que se han transferido más de S/33 millones a favor de este sector y de los gobiernos regionales para financiar el pago de la entrega económica por servicios complementarios en salud.

“Desde el Gobierno Del Pueblo priorizamos el bienestar y desarrollo de toda la población”, manifestó el jefe de Estado.

ANÍBAL TORRES NIEGA FRACASO DE 100 DÍAS

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, rechazó las críticas de quienes afirman que los primeros 100 días de gobierno del presidente Pedro Castillo, que se han cumplido estos días, han sido un “fracaso” y aseguró que en el Ejecutivo se encuentran trabajando para sacar al país del subdesarrollo.

“¿El fracaso de los 100 días? FALSO. Es el fracaso de 200 años de improvisación y corrupción que ha mantenido al Perú como un país subdesarrollado. Estamos trabajando arduamente para enrumbarlo a su desarrollo. Juntos y juntas lo conseguiremos”, expresó en su cuenta de Twitter.

Cabe indicar que el 5 de noviembre, el ministro Aníbal Torres destacó que, desde el inicio de su gestión en la cartera de Justicia y Derechos Humanos, se han enfocado “en fortalecer la labor del Ministerio de Justicia tanto en el Sistema Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), centros juveniles, defensa pública, así como en la promoción de los derechos humanos para todos y todas”.

“‘PITUQUITOS’ NO SABEN CÓMO LABRAR LA TIERRA”

El sábado, desde Apurímac, el presidente Pedro Castillo se pronunció para agradecer el apoyo de la población peruana sobre la segunda reforma agraria que se viene desarrollando en el interior del país.

En medio de su discurso, el mandatario criticó que algunos sectores traten de desestabilizar las gestiones que realiza su gobierno y que le echen la culpa de la subida de la canasta básica familiar.

“Ese respaldo no puede ser traicionado. Cuando en alguna oportunidad algunos pituquitos escuchaban de la segunda reforma agraria y decían ‘y cuando se ha dado la primera’. Si no saben cómo escoger una herramienta, si no saben cómo se labra la tierra. Nosotros los campechanos, los agricultores si sabemos”, manifestó.

“Esto de subir los costos de los fertilizantes y de los abonos también hacen cree que ha subido porque ha llegado un campesino a gobernar. Cada vez que nos dirigimos al pueblo, salen a decir que por culpa de ese señor (el presidente Pedro Castillo), ha subido el gas, ha subido el gas y ha subido el pollo”, continuó.

(Con información de Agencia Andina)

