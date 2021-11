Aníbal Torres niega fracaso de 100 días de gobierno y habla de un “fracaso de 200 años de improvisación”

Aníbal Torres destacó que, desde el inicio de su gestión, se han enfocado “en fortalecer la labor del Ministerio de Justicia". | Foto: Agencia Andina

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, rechazó las críticas de quienes afirman que los primeros 100 días de gobierno del presidente Pedro Castillo, que se han cumplido estos días, han sido un “fracaso” y aseguró que en el Ejecutivo se encuentran trabajando para sacar al país del subdesarrollo.

“ ¿El fracaso de los 100 días? FALSO. Es el fracaso de 200 años de improvisación y corrupción que ha mantenido al Perú como un país subdesarrollado . Estamos trabajando arduamente para enrumbarlo a su desarrollo. Juntos y juntas lo conseguiremos”, expresó en su cuenta de Twitter.

Cabe indicar que el 5 de noviembre, el ministro Aníbal Torres destacó que, desde el inicio de su gestión en la cartera de Justicia y Derechos Humanos, se han enfocado “en fortalecer la labor del Ministerio de Justicia tanto en el Sistema Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), centros juveniles, defensa pública, así como en la promoción de los derechos humanos para todos y todas”.

SOBRE EL VOTO DE PERÚ LIBRE EN CONTRA EL VOTO DE CONFIANZA

Por otro lado, en una entrevista al diario La República, Aníbal Torres, mostró su extrañeza por el voto en contra del Gabinete Ministerial de Mirtha Vásquez que reunió a partidos aparentemente opuestos como Fuerza Popular y Perú Libre, bancada que tuvo 16 congresistas que votaron en contra del voto de confianza..

“Me pareció raro que se hayan puesto de acuerdo Fuerza Popular y parte de Perú Libre. Es un hecho, nadie lo puede negar. Que hay una división, hay una división”, señaló.

“El que haya resultado esta votación de confianza en esos términos quiere decir que en algo nosotros también estamos fallando y que tenemos que mejorar. He escuchado en la oposición quejarse sobre la inseguridad ciudadana, y ahí hay que hacer muchísimo y rápido. Tengo entendido que el presidente ya tiene un proyecto. Lo que no es decente es que se diga que la inseguridad ciudadana se debe a este Gobierno. No es decente que, otra vez, ministros del Interior anteriores a este Gobierno salgan a los medios a criticar cuando ellos no han hecho absolutamente nada para manejar este tema”, añadió.

CREYÓ QUE NO LE DARÍAN LA CONFIANZA

Además, el ministro de Justicia indicó que, cuando empezó a contar los votos de los congresistas, pensó que el Gabinete de Mirtha Vásquez no obtendría la confianza.

“Tal es así que salí tranquilo, pensando que ya había cumplido un pequeño periodo aquí y que volvería a mi actividad privada. Luego me enteré en el camino de que nos dieron la confianza. ¿A qué se debía eso? Tres congresistas de un partido que de ninguna manera iba a votar por el gabinete, lo hicieron (Avanza País). Después cuando los entrevistaron, dieron a entender que votaron así por miedo, lo cual no debe ser porque entonces las decisiones se toman por intereses particulares”, contó.

SOBRE ALEJANDRO TOLEDO

El último viernes, el ministro de Justicia informó que el gobierno del Perú espera la decisión del gobierno de Estados Unidos para traer al país al expresidente Alejandro Toledo a ser juzgado por corrupción.

“El trámite judicial ha finalizado, solo estamos esperando la decisión del gobierno americano para poder traer al Perú a Alejandro Toledo”, expresó a la prensa.

Según las investigaciones de la Fiscalía peruana, Toledo habría recibido hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú, cuando aún era jefe del Gobierno.

Afirmó que la situación es similar en el caso del ex juez supremo César Hinostroza, quien se encuentra en España solicitado en extradición por la justicia peruana por su presunta participación en la organización criminal los Cuellos Blancos del Puerto.

