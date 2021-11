Anahí de Cárdenas sobre convertirse en mamá: "Congelé mis óvulos, más adelante lo intentaré por mí misma". (Foto:Captura - Instagram)

Anahí de cárdenas reveló que tiene el deseo de convertirse en madre, motivo por el cual decidió congelar sus óvulos. Esto sucedió en mayo, cinco meses antes de ser diagnosticada con cáncer.

“Congelé mis óvulos en mayo y me enfermé en octubre”, dijo la actriz.

El diagnóstico fue conocido en el mes de octubre del 2019 , donde comunicó que tenía cáncer de mama.

Su anhelo por convertirse en madre no es una novedad, ya que en entrevistas previas al diagnóstico y durante este año ella manifiesta cada vez que se le consulta su deseo de convertirse en madre en algún momento. En la actualidad no descarta la posibilidad de utilizar un vientre de alquiler.

“Más adelante lo intentaré por mí misma, si es que mi organismo lo permite o por un vientre de alquiler”, comunicó para un medio local.

SOBRE SU VIDA SENTIMENTAL

Durante la entrevista reveló que a lo largo de su vida sentimental los hombres han sido muy “demorones” al momento de invitarla a salir.

No obstante, se refirió a su actual pareja a quien en algún momento le propuso el poder convivir y formar una familia, a lo que él respondió que no se encontraba listo.

“Él me contestó: ‘No estoy listo para el matrimonio, no quiero tener hijos, ni convivir’. Me fui como el Chavo con mi mochilita”, dijo en la entrevista.

Después de aquel episodio se distanciaron y finalmente su pareja la contactó pidiéndole volver. Anahí no dudó en recalcarle lo que quería y su pareja accedió.

“Me aclaró: ‘Entiendo y te pido que empecemos despacio y de manera progresiva. Podemos comenzar mudándonos juntos’. Nadie le puso una pistola en la cabeza (risas)”, detalló para el medio.

Confesó que cuando fue diagnosticada de cáncer le pidió a su pareja terminar la relación porque consideraba que no era justo “atarlo a ella” por tener cáncer.

“Yo misma le pedí que si deseaba terminar, que lo haga. No es justo que siga conmigo por tener cáncer. Lo primero que mencionó fue ‘cállate, Anahí’. Insistí en que lo tenga claro” declaró la también modelo.

Mediante un en vivo realizado a través de sus redes sociales sostuvo que el tratamiento para vencer al cáncer no solo la ha afectado de forma física, sino que también a nivel hormonal, debido a que su nivel de sensibilidad se ha visto disminuido, pero que a pesar de todo resalta el lado positivo de estar con vida.

“Muchas veces piensas estoy viva, pero no es solamente por el físico, sino es por el dolor de cuerpo, el no estar ovulando y no tener estrógenos en el cuerpo, que tu intimidad cambie. Viéndolo desde el lado positivo estoy viva”, puntualizó.

Anahí de Cárdenas y su pareja. (Foto:Captura - Instagram)

SOBRE SU LIBRO “FUCK CÁNCER LADO B”

No dudó en dar recomendaciones para aquellas personas que conocen a algún paciente con cáncer.

1. Visita al paciente, lo que más necesita es distracción.

2. Evita preguntar cómo le fue en la quimioterapia.

3. No indagues cómo está, sino qué puedes hacer por él.

4. Nunca te hagas el valiente y le comentes: ‘Ojalá me hubiese dado a mí’.

Al convivir con el cáncer y batallar contra él, Anahí no dudó en plasmar su experiencia en un libro, donde cuenta todo su proceso, desde los momentos más difíciles hasta los más esperanzadores.

A inicios de este mes ha realizado firmas de autógrafos en librerías importantes del país con la intención de promocionar sus textos.

“El cáncer me dio la paz que tanto había buscado en mi vida” se lee al inicio de su libro.

Finalizó que la lectura de este libro “es una voz que te puede acompañar en algún momento difícil. No tienes que sufrirlo para revisarlo”.

Anahí presenta su libro #FuckCáncer Lado B. (Foto: Captura - Instagram)

