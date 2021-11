Hoy habrá corte de agua en San Isidro: conoce AQUÍ las zonas y los horarios

Sedapal informa corte de agua desde las 10 am hasta las 6pm

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este jueves 4 de noviembre se registrará un corte de agua en San Isidro, por el trabajo de mejoramiento en el sistema de agua potable.

Según el cronograma compartido en Twitter, el corte del servicio no afectará al total de estas jurisdicciones, sino a zonas específicas y en horarios delimitados.

Los cortes de agua serán de la siguiente manera:

SAN ISIDRO 12:00 - 18:00

Zonas: Av. Javier Prado Oeste, ca. Los Cipreses, av. El Rosario, av. Miro Quesada y ca. Las Flores.

⚠| #SedapalAlerta

Conoce las zonas donde se suspenderá el servicio de agua potable. Recuerda que estos trabajos son importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de #Lima y #Callao. pic.twitter.com/eGFvq6hlzv — SedapalOficial (@SedapalOficial) November 3, 2021

CORTE DE LUZ EN LIMA Y CALLAO

La empresa de luz eléctrica Enel informó que desde hoy, jueves 4 de noviembre, hasta el domingo 7 se producirá un corte de luz en diversos distritos de Lima y Callao, con la finalidad de brindar un mejor servicio a sus usuarios.

A través de un comunicado, la compañía de suministro de luz, indicó que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas a fin de que los usuarios reciban día a día un mejor servicio.

Estos son los cortes anunciados para hoy:

Jueves 4 de noviembre

LIMA CERCADO 08:00 – 18:00

AV TINGO MARÍA CDRA 10, 11, AV VENEZUELA CDRA 18. BREÑA 08:30 – 16:30 GENERAL VALERA CDRA 18, MARCISCAL ORBEGOZO CDRA 3, 4, J.P. FERNANDINI CDRA 9, JORGE CHAVÉZ CDRA 16, 17, CA GENERAL OBREGOZO CDRA 2, LORETO CDRA 17, GRAL MARISCAL OBREGOZO CDRA 4, PEDRO RUIZ GALLO CDRA 6, 7, CASTRO VIRREYNA CDRA 4, 5.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 18:00

ASOC VIV SEÑOR DE LOS MILAGROS II ETAPA MZ L, N, Ñ, O, P, Q, R, R1, S, ASOC JUAN PABLO II MZ E, F, G, H, L, ASOC PROP LAS MERCEDES MZ A, B, C, D, E, CA PINOS OBREGÓN CDRA 138, JR LOS OLIVOS CDRA 11, URB LAS MERCEDES M A, C, ASOC EX FUNDO AZNAPUQUIO MZ F LT 27, ASOC PROP LOS OLIVOS MZ L, N, O, P, Q, R, S, URB VIRGEN DEL ROSARIO MZ G, H, RADIO DE SAB PROYECTADA MZ E, F, G, H, L.

CHANCAY 08:30 A 14:30

AA.HH. LOS ÁLAMOS, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHANCAY.

Viernes 5 de noviembre

PUEBLO LIBRE 09:00 – 18:00

AV BRASIL CDRA 26, 27, 28, AV CORONEL ODRIOZOLA CDRA 1, AV LA MARINA CDRA 2, 3, AV SAN JOSE CDRA 1, 2, CA GREGORIO PAREDES CDRA 2, CA JOSE MORALES CDRA 2, CABO GUTARRA CDRA 1 TDA 1, 2, 3, DOMINGO NIETO CDRA 1, 2, J M UGARTECHE CDRA 27, J S WAGNER CDRA 27, JR ERNESTO ODRIOZOLA CDRA 1TUPAC AMARU CDRA 27.

MAGDALENA DEL MAR 08:00 – 16:00

AV ALBERTO DEL CAMPO CDRA 4, CONTRALMIRANTE MONTERO CDRA 4, FLORA TRISTÁN CDRA 5, MANUEL GAMERO CDRA 5, PQ JOSE ACOSTA CDRA 1.

VENTANILLA 08:30 – 17:30

URB LOS JARDINES DE VENTANILLA CA 01, 02, 03, 04, 05 MZ A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, JR LAS ESMERALDAS CDRA 1828, A.H. FELIX MORENO MZ A, B, C, E, F, G, K, LL.

VENTANILLA 08:30 – 17:30

CMT JUNTA VECINAL EL CARMEN MZ A LT 5, OTROS RANCHO ALEGRE UPIS PROYECTO ESPECIAL CIUDAD DE PACHACUTEC MZ C LT 1, AV LA PLAYA MZ A LT 3, JUNTA VECINAL FUNDO ELIZABETH TAMPUTOCO MZ B LT 4.

HUARAL 08:00 A 16:00

COMUNIDAD CAMPESINA DE RAVIRA, PACARAOS, VISCAS DEL DISTISTRITO DE PACARAOS; CHAUCA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE ANDAMARCA

Sábado 6 de noviembre

MAGDALENA DEL MAR 01:00 – 03:00

AUTISHA CDRA 1, AV PUENTE Y CORTEZ CDRA 8, 9, AYACUCHO CDRA 8, 9, CASIQUE UMACHIRI CDRA 1, CA ECHENIQUE CDRA 8, 9, 10, 11, CA ISABEL DE MENDAÑA CDRA 1, MARCAPOMACOCHA CDRA 1, CA MARISCAL RAMÓN CASTILLA CDRA 9, 10, 11, MOYOPAMPA CDRA 1, CA RODRIGO MAZUELOS CDRA 6, 7, 8, HUAMPANÍ CDRA 1, CHIMPU OCLLO CDRA 1, JOSE BARRENECHEA CDRA 7, JOSE MEDINA CDRA 1, JR JUNÍN CDRA 6, 7, 8, JR YUNGAY CDRA 9, JR SAN MARTÍN CDRA 8, 9. PROLG. AYACUCHO CDRA 1, PROL ECHENIQUE CDRA 11, PTE CORTEZ DE MARÍA CDRA 8, 9.

JESÚS MARÍA 08:00 – 18:00

PUNTA PACOCHA CDRA. 3, PJE. AYULO CDRA. 1, MZ D LT 15 APROVIEP LA ENSENADA DE CHILL, MZ. I Lt.13 ASOC. VIV. SR. DE LOS MILAGROS, HUAMACHUCO CDRA. 12, CALLE WIRACOCHA CDRA. 12, AV ARNALDO MARQUEZ CDRA. 12, 13, 14, 15, AVENIDA MELLO CDRA. 1, 2, 3, ANGAMOS CDRA. 12, 13, HUIRACOCHA CDRA.12, AV BRASIL CDRA. 12, 13, 14, 15, AV GENERAL GARZÓN CDRA. 11, 12, 13, 15, AV HORACIO URTEAGA CDRA. 12, 13, PZA DIEZ CANSECO CDRA. 4, J. M. PLAZA CDRA. 1, 2, 4, JR JOSÉ MARÍA PLAZA CRUCE CON AV. GRAL GARZÓN (SEMÁFORO), CA MARISCAL LUZURRIAGA CDRA. 1, 2, 3, AV REPUBLICA DOMINICANA CDRA. 1, 2, 3, 5, C MATERNAL RP DOMINIC 366 JESÚS MARÍA - URB. SAN FELIPE, CORACEROS CDRA. 1, HUSARES DE JUNÍN CDRA.2, PSJE. PUESTO 377 MCDO MUNICIPAL 377.

PUENTE PIEDRA 09:30 – 14:30

ASOC VIV LAS PALMERAS MZ A, B, AV LAS PALMERAS CDRA 152, CA LOS EUCALIPTOS CDRA 428, ASOC. LOS ALGARROBOS MZ B, C, ASOC VIV LOS FRUTALES MZ A, B, C, ASOC VIV LAS VIÑAS DEL NORTE ETP II MZ B LT 17, 18, 20, 22, 23, ASOC VIV HORACIO ZEVALLOS GAMEZ MZ A LT 01, 08.

Domingo 7 de noviembre

CALLAO 08:00 – 18:00

AV ELMER FAUCETT CUADRA 19, 28. AV ELMER FAUCETT CON EL OLIVAR.

SEGUIR LEYENDO