Alex Valera tras anotar con Universitario: “Tengo una revancha con la selección”

El delantero se convirtió en el máximo goleador crema de la temporada. (Foto: Liga 1)

Alex Valera volvió a demostrar que es fundamental en Universitario de Deportes. La ‘U’ venció 2 a 1 a Melgar con un gol del delantero nacional a los 93 minutos y con ello pudo asegurar su cupo como Perú 3 a la Copa Libertadores. A final del partido, el jugador ‘crema’ declaró sobre su buen momento y su posible revancha con la selección peruana en la siguiente fecha doble.

El atacante ‘merengue’ ha sido el futbolista más influyente de su equipo en la presente temporada. Ha marcado 13 tantos y asistió en seis oportunidades. Gran parte de su participación en los goles se dio en la fase 2 de la Liga 1 y Valera habló sobre el momento exacto de su reconciliación con las redes. “ Creo que los tres goles me hicieron dar confianza, así es el fútbol. Estoy anotando, en un momento no se daba, pero hay que celebrar ”, señaló.

Gracias a su rendimiento en los últimos encuentros con camiseta ‘crema’, fue incluido de nuevo en la lista de convocados de Ricardo Gareca para enfrentar a Bolivia y Venezuela en noviembre por las Eliminatorias. El ex delantero de Llacuabamba estuvo presente en la pasada fecha triple, pero no pudo sumar minutos en ninguno los tres encuentros. Alex no dudó en referirse a la nueva oportunidad que le brindó el ‘Tigre’.

“La verdad me ayuda para llegar bien a la selección, tengo confianza y estoy con toda la actitud de hacer las cosas bien. Tengo una revancha en la Copa América porque tuve una oportunidad de hacer gol y eso lo tengo pendiente. Me ha quedado la espinita y si se me da la oportunidad voy a tratar de anotar ese gol que tanto quiero” declaró el futbolista peruano.

Soccer Football - Copa America 2021 - Group B - Venezuela v Peru - Estadio Mane Garrincha, Brasilia, Brazil - June 27, 2021 Peru's Alex Valera in action with Venezuela's Mikel Villanueva REUTERS/Ueslei Marcelino

