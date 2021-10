Rodrigo Cuba: Instagram elimina su comunicado contra Melissa Paredes y él la vuelve a subir

Rodrigo Cuba eliminó su comunicado. (Foto: Instagram)

Luego que desapareciera de forma inesperada el último comunicado del futbolista Rodrigo Cuba, donde señala que Melissa Paredes lo humilló públicamente cuando él solo la ha querido; el propio deportista la volvió a subir a su cuenta de Instagram y aclaró que él no lo había eliminado. Tal como se pensó en un principio.

“Instagram lo saco, pero esta es mi declaración”, f ue lo que escribió el deportista en su red social, para luego subir su comunicado. Sin embargo, solo se puede ver la primera parte de su publicación, ya no las conversaciones de WhatsApp que tuvo con Melissa Paredes ni la propuesta de convenido que le dio su aún esposa.

Como se recuerda, en este convenio, la exmodelo le propone que él se haga cargo del 100% de la pensión alimenticia de su hija.

Cuba publicó este comunicado el pasado viernes 29 de octubre, luego que Melissa Paredes difundiera un audio donde el Gato Cuba le pide pagar parte de los servicios de la casa.

Después de estar expuesto este post durante más de 24 horas, la publicación desapareció de forma inesperada. ¿Qué pasó? “Instagram lo saco, pero esta es mi declaración”, fue lo que escribió el deportista, quien activó los mensajes en su cuenta. Sus seguidores no dudaron en expresar su sorpresa y preguntarse, por qué Instagram habría decidido eliminar su comunicado.

Rodrigo Cuba no eliminó su comunicado. (Foto: Instagram)

EL COMUNICADO

Luego que Melissa Paredes se presentará en América Hoy para decir que a Rodrigo Cuba no le interesa su hija y está obsesionado con ella, el futbolista decidió pronunciarse a través de sus redes sociales este 29 de octubre. El deportista señaló que la modelo lo humilló públicamente.

“Esta es la primera y única vez que saldré a responder. NO ES VERDAD la forma como me han DIFAMADO la abogada de mi aún esposa y ella, a nivel nacional”, inicia el comunicado que publicó Rodrigo.

“Melissa, me humillaste y yo solo te he querido, respetado y cuidado. Nunca pensé que nuestro matrimonio se terminará así, pero nosotros somos adultos y responsables de nuestros actos”, se puede leer.

“Mi conducta demuestra lo que soy, además que me humillaste a nivel nacional con un ampay, por si no fuera poco, ese día me grabaste sin mi consentimiento teniendo PRESENTE a nuestra hija y, lo publicaste a nivel nacional, SOLO PARA QUEDAR BIEN TÚ”, continúa.

“Te burlas en tus redes de mi y dejas entrever que yo te he deshonrado como esposo, NO LO HE HECHO Y NO LO HARÉ, hasta que firmemos espero aún, un divorcio de mutuo acuerdo, porque es lo correcto”, señala Cuba, para luego señalar que Melissa Paredes jamás le comunicó que abandonaría el hogar junto a su hija.

Rodrigo Cuba, incluso, describió paso a paso lo que ocurrió el 28 de octubre, dando horas y mayores detalles de por qué decidió denunciarla de abandono de hogar.

“Saliste de nuestra casa, nunca me he negado que sea nuestra, con mi hija en brazos, la expusiste y nos haces daño”, continúa.

Rodrigo Cuba le hace pedido a Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

SOY UN BUEN PADRE

En otro punto, el deportista señala que es un buen padre y tiene los mismos derechos y obligaciones que Melissa Paredes.

“Yo soy un buen padre, yo tengo los mismos derechos y obligaciones que tú, quiero conciliar, sí, pero una tenencia compartida, porque soy un buen padre y tengo tanto derecho como tú de participar en su vida, porque yo solo priorizo a mi hija, porque yo solo quiero su bienestar y mi conducta solo lo demuestra”, se puede leer.

El futbolista explica que su aún esposa pretende “que vea a mi hija en tu casa de lunes de 4:00 a 7:00 SIN EXTERNARLA HASTA LOS 10 AÑOS y, además las visitas serán con una nana. ¿Alguna vez yo le he fallado a mi hija?”.

“Por qué debo de merecer esto, por qué usando tus palabras, castigar a nuestra hija así. Pretendes que los fines de semana nuestra hija pernocte conmigo y tpu sabes que los fines de semana concentro en un hotel designado por el club y regreso los domingos en la noche, ¿entonces cuándo podemos convivir Mía y yo?”, señala.

VIDEO ÍNTIMO

En otro momento señala que, a través de un correo, Melissa Paredes lo culpa si en dicho caso saliera a la luz un video íntimo de ambos.

“Jamás sería capaz de hacerle daño a ninguna mujer y menos aún a la madre de mi hija. Yo no soy un delincuente, mi conducta es intachable y también tomaré las acciones legales contra quienes me difamen o difundan cualquier video que pueda dañar mi reputación y la tuya, porque mi honra está en juego”, dice.

“TÚ TERMINASTE CON LA FAMILIA”

Finalmente, señala que quiere conciliar, pero le pide a la actriz que deje los egos de lado.

“Acá no hay ganadores, Tú terminaste con una familia, sentémonos, deja de lado tus egos, y seamos consecuentes con nuestros actos. Hoy y siempre te amo hija, nunca te dejé, nunca te perderé porque tú eres parte de mi y yo soy parte de ti”, concluye.