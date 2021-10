¡Caras vemos, corazones no sabemos! Conoce a los 5 signos más traicioneros del zodiaco

Conoce a los 5 signos más traicioneros del zodiaco. (Foto:Captura)

La traición es una decisión que lastimosamente muchas personas las practican. Este acto termina dañando tanto a la persona traicionada como a la traidora, ya que queda con una mala reputación. Pero recuerda que puedes anteponerte a estas situaciones, sabiendo qué actitudes pueden tomar las personas según su mes de nacimiento. Y en esta lista te mostramos el top 5 de los signos más traicioneros.

Lee, apunta y no digas que no te avisamos.

1. Géminis

El signo de aire es conocido por dejarse llevar, tal cual lo hace el aire. A veces es frívolo e impulsivo. No cree en lo eterno y para este signo es un error aferrarse a las cosas, situaciones o personas. Frente a situaciones complicadas prefiere dejarlas pasar o que éstas tomen su propio ritmo. Esto podría terminar enamorando a más de uno al ver que Géminis “no es conflictivo”, pero así como enamora, se aleja. Puede aparecer un día y sin decirte más, ya no formarás parte de su vida. La traición es esa, endulzarte por un tiempo y desaparecer después de que “comiste la miel”.

2. Sagitario

La impaciencia es una característica básica de todo Sagitario. Eso hará que no se quede quieto en un solo lugar y seguirá todos sus impulsos, por más loca que pueda ser la idea.

La razón por la que terminan traicionando es porque son demasiado cambiantes, se aburren con facilidad, detestan caer en la rutina y andar por ahí como si fueran una robot o algo mecánico. Y es en ese momento que su aparente compromiso te dejará perplejo y sentirás que no lo reconoces, pero no es que no tenga sentimientos hacia ti, sino que su esencia es no involucrarse por completo con alguien. Tal vez no lo entiendas pero Sagitario prefiere dejar atrás a otros, que quedarse en un lugar que ya no es feliz.

3. Capricornio

Si lastimas a Capricornio, no tienes escapatoria. No importa quién seas, no importa cuánto te amó, no importa nada “Capri” piensa más con el cerebro que con el corazón. Tiene un lado oscuro que no querrás descubrir y el impacto de este temible lado es tan fuerte como una bomba atómica. Termina dañando a personas que ni siquiera deberían estar involucradas en el problema. Debe de quedar en claro que nada de esto sucederá si valoras la confianza que te deposita y obviamente evitas traicionarlo.

4. Escorpio

La naturaleza del escorpiano es ser desconfiado, lo que finalmente le impide entregarse por completo ya que ha conocido gente muy falsa de forma personal y a través de sus amistades. La traición es algo con lo que escorpio lidiará desde muy joven, por ello toma medidas para no ser dañado.

Utilizará su forma misteriosa de ser, esa cosa tan característica de Escorpio que atrae a toda persona y cuando te tenga ahí debes de saber que tu salud mental y emocional correrán peligro. Escorpio normalmente no traiciona, pero el día que lo haga es porque ya no llenas ese espacio que antes sí llenabas. Cuando eso suceda te traicionará varias veces sin que te des cuenta. Solo lo sabrás cuando realmente se haya aburrido de ti y no sienta absolutamente nada por ti.

5. Aries

El temperamental Aries te hará vivir momentos muy intensos, escenas en las que lo detestarás a morir por su impulsividad y agresividad. Obviamente no debes esperar a que esto se torne violento para dejar atrás a un ariano, tú debes de dejar las cosas claras desde el inicio y créeme que Aries sabrá respetarlo. Sin embargo, no esperes conocer a un Aries con buen genio todo el tiempo, es imposible, son renegones por naturaleza porque no pueden convivir con sentimientos negativos, no pueden guardarse nada malo, los daña y necesitan aflorarlo. Aries traicionará si antes lo hiciste tú o si la monotonía se apodera de ustedes. Deben mantener alejada a la monotonía y conversar sobre todas las cosas que tal vez no estén bien.

