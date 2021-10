Feriado largo: Actividades para disfrutar sin salir de Lima

Del 30 de octubre al 02 de noviembre se viene el próximo feriado largo y el Servicio de Parques de Lima (Serpar) pondrá a disposición de los ciudadanos una serie de actividades en sus clubes zonales.

Los usuarios podrán disfrutar de espacios de entretenimiento en estas zonas como parte de las celebraciones a realizarse por el Día de la Canción Criolla y Halloween. El 30 y 31 de octubre los visitantes disfrutarán de espectáculos infantiles, karaoke criollo y danzas.

En los clubes zonales Manco Cápac (Carabayllo), Sinchi Roca (Comas), Lloque Yupanqui (Los Olivos), Cápac Yupanqui (Rímac), Cahuide (Ate), Huáscar (Villa El Salvador) y Flor de Amancaes (Villa María del Triunfo) se realizará un concurso de disfraces el 31 de octubre.

ACTIVIDADES DEL FERIADO LARGO

Los días 30 y 31 de octubre se realizará la Feria de Emprendedoras en el club zonal Lloque Yupanqui, esta estará a cargo del programa ‘Mujer Emprende’ de la Municipalidad de Lima. En esta feria podrás comprar ropa, bisutería, postres, tejidos, mascarillas y más productos. El horario será de 9:00 a.m., a 5:00 p.m.

Mientras que los niños podrán disfrutar de la feria de juegos inflables el 31 de octubre y 01 de noviembre. Serpar llevará a cabo la feria de juegos ‘Mundo inflable’ en los clubes zonales Lloque Yupanqui (Los Olivos) y Huáscar (Villa el Salvador).

Este pondrá a disposición un circuito con inflables para grandes y chicos, además de montañas escaladoras, resbaladizas, carrusel y más juegos. El horario es de 12:00 p.m. a 5:30 p.m. Los tickets pondrán comprarse el mismo día en una boletería especial para los juegos.

GASTRONOMÍA

Para los amantes de la comida, el 31 de octubre y 01 de noviembre se realizará la feria gastronómica ‘Sabor y Sazón Peruano’, en el club zonal Lloque Yupanqui de los Olivos. Aquí encontrarás ricos platos de la sierra, selva y costa, como el ají de gallina, anticuchos, un delicioso ceviche, rocoto relleno, una exquisita pachamanca o los riquísimos juanes.

CLUBES ZONALES

El costo para ingresar a los clubes zonales es de 3 soles de lunes a sábado, mientras que los domingos y feriados es de 4 soles. Los niños con edades entre los 5 a 12 años pagan 1 sol, mientras que los adultos mayores, los menores de 5 años y personas con discapacidad pueden ingresar libre.

CUATRO FERIADOS LARGOS DEL 2021

Pero en caso no se pueda salir de viaje durante este fin de semana largo, en el 2021 aún quedan más feriados, los cuales te damos a conocer a continuación

- Miércoles 8 de diciembre: Día de la Inmaculada concepción

- Viernes 24 de diciembre: Día no laborable (sector público)

- Sábado 25 de diciembre: Navidad

- Viernes 31 de diciembre: Día no laborable (sector público)

- Sábado 1 de enero 2021: Año Nuevo

- Lunes 3 de enero 2022: Día no laborable (sector público)

¿CUÁNTO ME PAGARÁN POR TRABAJAR EL FERIADO DEL 1 DE NOVIEMBRE?

Este lunes 1 de noviembre es feriado nacional y es importante conocer cuánto nos pagarán si laboramos ese día.

Según el equipo de abogados HR Legal Lab, a los trabajadores que laboren durante ese día y no pidan un día de descanso en compensación se les debe pagar el valor del trabajo realizado en el feriado con una sobretasa del 100% de ese valor. Es decir, además del sueldo que se percibe por el trabajo del día deberán recibir dos remuneraciones diarias extras por el valor del trabajo realizado en el feriado.

Cuando un trabajador labora un feriado, se le debe pagar doble por el día. Un trabajador gana S/ 1,200 mensuales, entonces su remuneración diaria equivale a S/ 40 (1,200 entre 30 días), por ello y si labora durante el feriado la empresa o el empleador debe pagarle S/ 80 adicionales.

“La sobretasa que recibe un trabajador se calcula en función del trabajo realizado. Por ello, no necesariamente se determina en función del valor día, pues la labor puede darse por un tiempo menor”, indican.

En caso no vayas a trabajar y tomes el día libre, la empresa no podrá descontarte pues el feriado implica un descanso remunerado. Asimismo, si el feriado coincide con el descanso semanal obligatorio de un trabajador entonces no habrá un pago adicional.





SEGUIR LEYENDO