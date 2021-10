Cómic Batman x Fortnite: cómo obtener skin ‘Batman que Ríe’

Skin Batman que Ríe, Fornite. (foto: as.com)

En octubre de 2021, continúan las colaboraciones en forma de cómic entre DC, creador de Batman y Epic Games, en su juego estrella Fortnite. El 26 de octubre de 2021, se lanzó Batman/Fortnite: Fundación, un nuevo número único previamente anunciado como “Batman/Fortnite: OneShot”. A continuación te contamos todos los detalles de este nuevo cómic y además, como puedes conseguir la skin con un código.

RECOMPENSA EN FORTNITE POR EL LANZAMIENTO DEL CÓMIC

El código nos da la skin de ‘Batman que Ríe’ como recompensa en Fortnite junto con los accesorios de la mochila Robin Hanger y la pantalla de carga de Dark Days.

Descubre cómo conseguir Batman que Ríe en Fortnite. (foto: eGames.news)

¿CÓMO CANJEAR LA RECOMPENSA DE LA SKIN ‘BATMAN QUE RÍE’ EN FORTNITE?

Para canjear las recompensas correspondientes al código de cómic en Fortnite, sigue estos pasos:

1. Visite fortnite.com/redeem.

2. Seleccione su plataforma preferida o, si ya tiene una cuenta de Epic Games, inicie sesión. Asegúrese de haber iniciado sesión en la cuenta correcta de Epic Games; verá el nombre de usuario en la esquina superior derecha de la pantalla.

3. Ingrese el código o cópielo y péguelo en el campo de texto “Ingresar código de acceso”. El código se puede encontrar en la última página del cómic, debajo de una pegatina de llama de Fortnite.

4. Seleccione “CANJEAR”.

5. Verifique que el artículo que está a punto de intercambiar sea el correcto y seleccione “ACTIVAR”.

6. Inicia el juego con la misma cuenta de Epic.

7. Selecciona Battle Royale.

8. Cuando cargues el juego, recibirás una caja de regalo con los cosméticos desbloqueados. Seleccione EQUIPAR o RECIBIR para cerrarlo. Los cosméticos aparecerán en taquilla.

DATOS SOBRE BATMAN / FORTNITE

- La historia del nuevo cómic de Batman / Fortnite: One Shot sigue los eventos de Batman / Fortnite: Zero Point # 6. La última entrega de la miniserie reveló que Lex Luthor, Batman que ríe, Deathstroke (personajes de DC Comics) y Doctor Slone (Personaje de Fortnite) habían trabajado juntos para crear una conexión estable entre los dos mundos y manipular a Batman para ello. La fundación, que yace en el fondo del océano, se activó después de una larga hibernación, pero ese océano no pertenecía a la isla. Cabe resaltar que La Fundación ha aparecido en el puerto de Gotham, y ha detectado energía proveniente del Punto Cero en la ciudad

Comic de Batman/Fortnite: La Fundación Comic y nueva skin. (foto: EarlyGame)

- El cómic se estrenará el 26 de octubre de 2021 y, como sucedió con los cómics de Batman / Fortnite: Zero Point, incluirá un código para conseguir un skin de ‘Batman que Ríe’

- El cómic Batman / Fortnite: Foundation tendrá 8 páginas y será creado por Scott Snyder, Christos Gage, Donald Mustard y Joshua Hixon. La llamativa acción del mundo de Fortnite Battle Royale tiene lugar en Gotham City esta vez. Una de las portadas de los cómics está dibujada por Greg Capullo y Jonathan Glapion. También habrá versiones de portada alternativas de Alex Garner y el propio Donald Mustard, director creativo de Epic Games.

- Epic Games ha anunciado oficialmente Batman / Fortnite: Foundation con imágenes de la máscara Laughing Batman. Como se mencionó anteriormente, se puede obtener utilizando el código que se encuentra en cada copia de Batman / Fortnite: Foundation. También estará disponible en la Tienda de artículos de Fortnite a partir del 27 de octubre de 2021 a las 2:00 a.m. CEST.

- Batman/Fortnite: Foundation tendrá un valor de $4,99 para sus versiones de portada regulares y $5,99 para sus versiones de portada variantes. Estará disponible a partir del 26/10/2021 en América del Norte, Francia, Alemania, República Checa, Italia, España, México y Brasil. Además, también habrá una tirada limitada del cómic en varios países de Asia, Oriente Medio, África, Europa, América del Sur y América Latina.

