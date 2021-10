¿Qué significa cuando sueñas que te casas con tu ex?

Dependiendo de cómo has terminado tu relación amorosa, hay algunas fases que debes vivir para poder cerrar ese capítulo de tu vida, si es que lo deseas hacer para sanar e iniciar un nuevo romance cuando lo consideres. Es común que cuando inicies tu hora de descanso y estés en calma profunda, se generen sueños donde vemos el rostro de tu ex amado o amada. Ya sea que aparezca en determinada situación o diciéndote algo, su presencia tiene un significado e interpretación en tu estado.

Si has soñado que te casas con tu expareja estas explicaciones podrían cobrar sentido en tu vida actual. En la medida de lo posible, intenta recordar detalles importantes, como por ejemplo, si estabas triste o feliz cuando se encontraron, qué estaban haciendo y si te dijo algo en ese sueño.

Ten en cuenta que cada caso es diferente, ya que cada uno de nosotros vive una experiencia totalmente diferente cuando nos enamoramos. Estas son interpretaciones que se hacen de acuerdo al registro de casos similares que proporcionan este tipo de significados a lo largo de los años.

NO TUVIERON UNA ÚLTIMA CONVERSACIÓN

En algunas situaciones, soñar que te casas con tu ex puede significar que la relación culminó no por mutuo acuerdo, dejando abiertos muchos temas que no lograron solucionar en el momento. La nostalgia también puede estar presente cuando estamos descansado y podemos imaginar esos momentos que quisimos vivir juntos, pero que no lograremos. Los anhelos cobran vida.

TRISTE EL DÍA DE TU BODA

Si sueñas que estas en medio de una ceremonia en la que eres la novia y tu expareja te esta esperando en el altar, pero tu estás triste o con los ojos llorosos, se puede interpretar a que te has dado cuenta que esa persona no era correcta para ti y que tu felicidad no se hallaba a su lado. En este tipo de situaciones nos lleva a la reflexión cuando despertamos, ya que hacemos un balance de cómo fue la relación y las razones por las que decidimos poner un fin. Recuerda, no hay nada más importante que el valor y amor propio.

De lo contrario, cuando las personas sueñan que se casan y están felices, puede significar que recuerdan esa relación con cariño y los momentos que vivieron juntos.

LO QUE UN DÍA FUE NO SERÁ

Así como dice la canción de José José, en algunos casos, cuando se termina una relación amorosa, dejamos que el pasado domine nuestro presente y futuro, pero no debemos permitirlo. Soñar que nos casamos puede reflejar ese deseo que quisimos cumplir con esa persona que nos prometió amor, pero que por diversas razones no funcionó.

Como explican algunos especialistas en psicoterapia, cuando se termina un romance, y dependiendo de las causas de su fin, los involucrados pueden vivir una etapa de duelo en la que intentan sanar y recuperarse de la separación. No hay un tiempo definido para estabilizarse, ya que dependerá de cada persona.

Soñar que te casas con tu ex es solo un reflejo del pasado, porque la persona que aparece en tu sueño ya no forma parte de tu vida presente. Es solo una señal del subconsciente que te recuerda lo que viviste y lo que quisiste cumplir con esa persona.

