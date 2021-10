Programación de partidos de hoy, miércoles 27 de octubre EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

El centrocampista holandés Frenkie De Jong pugna con Luka Modric durante el partido de Liga disputado entre FC Barcelona y Real Madrid este pasado domingo en el estadio Camp Nou. EFE/Enric Fontcuberta

Hoy es un día cargado de partidos en el mundo del deporte rey por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos encuentros.

El fútbol local se hace sentir el día de hoy, ya que arranca la primera jornada de siete de la Copa Perú con cuatro partidos que van desde la mañana hasta la tarde.

Copa Perú - Perú

10:00 a.m. San Martín vs. Los Caimanes

1:00 p.m. Estrella azul vs. Deportivo Maristas

3:30 p.m. Parachique vs. Alfonso Ugarte

6:00 p.m. ADT Tarma vs. Credicoop San Cristóbal

Además, tendremos fútbol en diferentes ligas europeas como la La Liga, La Ligue 1 de Francia, la Serie A entre otras. Dentro de los partidos más esperados están el Rayo Vallecano vs Barcelona y Real Madrid vs Osasuna, ambos por La Liga de España.

Por otro lado, hoy también hay una nueva fecha de la MLS, liga en la que juegan muchos seleccionados peruanos, si bien no todos estarán presentes en el campo debido a lesiones, hoy juega el Orlando City de Pedro Gallese, el DC United de Edison Flores y Yordy Reyna, el New York City de Alexander Callens y los Portland Timbers de Andy Polo vs. Los San Jose Earthquakes de Marcos López.

Serie A – Italia

11:30 a.m. Juventus vs. Sassuolo – ESPN 2

11:30 a.m. Sampdoria vs. Atalanta – Star +

11:30 a.m. Udinese vs. Verona – ESPN Extra

1:45 p.m. Cagliari vs. Roma – Star +

1:45 p.m. Empoli vs. Inter de Milán – ESPN

1:45 p.m. Lazio vs. Fiorentina – Star +

DFB Pokal - Alemania

11:30 a.m. Bayer Leverkusen vs. RB Karlsruher

11:30 a.m. Bochum vs. Augsburgo

11:30 a.m. Dynamo Dresden vs. St. Pauli

11:30 a.m. Mannheim vs. Union Berlín

1:45 p.m. Borussia M’gladbach vs. Bayern Munich

1:45 p.m. Hannover vs. Fortuna Dusseldorf

1:45 p.m. Regensburg vs. Rostock

1:45 p.m. Stuttgart vs. Colonia

LaLiga – España

12:00 p.m. Mallorca vs. Sevilla – ESPN 3

12:00 p.m. Rayo Vallecano vs. Barcelona – DirecTV Sports 610 y 1610

1:00 p.m. Real Betis vs. Valencia – DirecTV Sports 612 y 1612

2:30 p.m. Real Madrid vs. Osasuna – ESPN 2, Star +

EFL Carabao Cup - Inglaterra

1:45 p.m. Burnley vs. Tottenham

1:45 p.m. Leicester vs. Brighton

1:45 p.m. Preston vs. Liverpool

1:45 p.m. Stoke vs. Brentford

1:45 p.m. West Ham vs. Manchester City

Ligue 1 - Francia

2:00 p.m. Niza vs. Marsella

Brasileirao – Brasil

5:00 p.m. Bahía vs. Ceará – Star +

5:00 p.m. Santos vs. Fluminense – Star +

Copa do Brasil - Brasil

7:30 p.m. Flamengo vs. Athletico-PR

7:30 p.m. Fortaleza vs. Atlético-MG

Liga BetPlay– Colombia

4:00 p.m. La Equidad vs. Águilas Doradas – Win Sports

6:00 p.m. Deportivo Cali vs. Patriotas – Win Sports

8:05 p.m. Atlético Nacional vs. Once Caldas – Win Sports

Liga PRO – Ecuador

7:00 p.m. Aucas vs. Barcelona SC – GolTV

MLS Estados Unidos

6:30 p.m. Columbus Crew vs. Orlando City

6:30 p.m. DC United vs. New York Red Bulls

6:30 p.m. New York City vs. Chicago Fire

9:00 p.m. Portland Timbers vs. San Jose Earthquakes

Amistoso Internacional

8:00 p.m. México vs. Ecuador – TUDN, Canal 5, Azteca 7, El Canal de Fútbol, ECDF YouTube

Canales para sintonizar

Hasta el momento, los partidos de la Copa Perú han transmitido a través de los medios de cada provincia, aunque la Federación Peruana de Fútbol también lo hizo a través de su aplicación FPF Play. Aunque en los últimos días trascendió la opción de que DIRECTV adquiera los derechos de las últimas fases, pero sin confirmación por el momento.

Por otro lado, la mayoría de encuentros internacionales serán transmitidos por Star +, ESPN Y ESPN 2, así como a través de DirecTV Sports en los números 610, 1610, 612 y 1612.

