Familia busca a joven universitario desaparecido hace 5 días: “mi hijo no está muerto”

Robert Andrew Francia Alarcón.

Robert Andrew Francia Alarcón desapareció hace cinco días. Sus familiares ya hicieron la denuncia respectiva a la Policía Nacional del Perú para encontrar al joven de 21 años, a quien vieron por última vez a la salida de su trabajo, el pasado jueves 21 de octubre en San Isidro.

Según América Noticias, el joven desapareció a la 1 de la tarde, pero se desconoce en qué parte del trayecto que recorrió. La ruta que tomó fue la siguiente: partió de la calle Córpac con destino a la Av. República de Panamá, para luego dirigirse hacia la Bolichera en Santiago de Surco, donde debía supervisar obras de construcción.

Su madre, Maritza Alarcón Suárez, asegura que Robert Francia sigue con vida y privado de su libertad, pues no han encontrado su cuerpo en hospitales ni en la morgue. Por lo que piden a las municipalidades de San Isidro y Miraflores facilitar las imágenes que registraron las cámaras de seguridad colocadas a lo largo del trayecto.

Con los vídeos de vigilancia, los miembros de la PNP podrán acelerar las investigaciones y dar con el paradero del joven, quien no desapareció por voluntad propia, de acuerdo a sus familiares.

“Pide encarecidamente a la Municipalidad de San Isidro que por favor nos brinde las imágenes. La Municipalidad de Miraflores también para poder mapear el trayecto de mi hijo que desapareció. Es angustiante no saber nada de mi hijo desde el día jueves. Recorremos hospitales, la morgue, y nada. Necesitamos apoyo del Ministerio del Interior y la operadora Entel para que nos de la localización y recorrido del equipo”, indicó.

“Imploro a los alcaldes de San Isidro y Miraflores nos brinden el detalle de las imágenes de las cámaras es vital para saber el trayecto. Qué sucedió en el trayecto. Algo la ha tenido que pasar a mi hijo. Estoy segura de que algo hubo en ese trayecto. Necesitamos hacer la ruta para poder ver qué pasó en ese momento”, agregó.

Maritza Alarcón Suárez consideró que su hijo se encuentra retenido contra su voluntad, aunque sus eventuales captores aún no se comunican con la familia.

“Yo siento que mi hijo no está muerto, siento que está en un lugar del que no puede salir. El sentimiento que siento que lo tienen retenido, pero no entiendo por qué o se equivocaron con él. Hasta esta fecha no hemos recibido nada [llamadas u otra comunicación]”, indicó.

ROBERT ANDREW FRANCIA ALARCÓN

Robert Andrew Francia Alarcón tiene 21 años y mide 1.76 metros. Es delgado, de pelo negro, nariz aguileña y ojos negros. La última vez que lo vieron, en la salida de su trabajo, ubicado en la calle los Cisnes 340, San Isidro, vestía pantalón color azul oscuro, zapatos color marrón con punta de acero y llevaba una mochila negra marca Porta.

Robert Francia cursa el tercer ciclo de Ingeniería Civil en la Universidad César Vallejo. Y labora supervisando obras de construcción.

Si tienes información respecto al paradero de Robert Andrew Francia Alarcón, comunícate con sus familiares al 967-048972. O puedes llamar de manera gratuita a la línea 114, sus parientes te lo agradecerán.

DENUNCIAS DE DESAPARICIÓN

Recuerda, ante la desaparición de una persona, tu deber es poner la denuncia de inmediato ante la policía. El personal policial atenderá la denuncia de manera inmediata, urgente y prioritaria. Activará una alerta de emergencia cuando se trate de un niño, niña, adolescente o de una mujer víctima de violencia. Para más información, ingresa a la web desaparecidosenperu.policia.gob.pe

