Crimen en Lince: ex asesor del Minsa es hallado sin vida dentro de su departamento

Familia exige justicia tras el asesinato del ex asesor del Minsa.

Venía siendo buscado desde hace varios días. Su hermana lo llamaba, le dejaba mensajes y no respondía. Algo raro sucedía, la angustia y desesperación embargaba el corazón de sus familiares. Sin esperar más, se dirigieron hasta el domicilio de Alcedo Nimer Jorges Melgarejo (47), donde lo encontraron muerto. ¿Qué pasó?

Grande fue la sorpresa cuando la mujer ingresó a la habitación y lo encontró sin vida tendido sobre la cama con las manos atadas y boca abajo.

Según efectivo de seguridad del Serenazgo de Lince, el cuerpo de Jorges, a primera impresión, presentaba signos de haber sido violentado por otra persona. Asimismo, tenía las manos moreteadas y el cuello amarrado con una correa.

Cabe resaltar que occiso trabajó como asesor y representante del Ministerio de Salud en el Gobierno dirigido por el ex presidente Francisco Sagasti, por lo cual, a través de su red social Facebook, compartía diversas imágenes con funcionarios, como la exjefa de gabinete Violeta Bermúdez y el exministro Óscar Ugarte.

Según la familia, narró a la policía que el ex asesor del Minsa mantenía una relación sentimental con un trabajador de salud y que este sujeto lo visitaba continuamente en su departamento, por lo que lo señalan como el principal sospechoso del crimen.

La policía no descarta que se trate de un homicidio por la escena y la forma en la que se encontró el cadáver. Hasta el momento no se ha dado con el paradero de este sujeto.

Asimismo, la familia pide justicia para que este crimen no quede impune y solicita a las autoridades que den con el paradero del sospechoso. En esa misma línea, la hermana del hombre fallecido, aseguró que su familiar no tenía enemigos y que no se explica porqué o quién quería a su hermano de esta forma tan violenta.

Asimismo, todo apunta a que la persona que mató a Jorges, fue alguien de su confianza, ya que entró a la vivienda sin maniobrar las manijas ni ventanas y se descarta robo, pues estaban todas las pertenencias del hombre asesinado.

GOBIERNO OFRECE 30 MIL SOLES POR PARADERO DE DOS POLICÍAS ACUSADOS DE DOPAR Y VIOLAR A UNA MUJER

El suboficial de segunda PNP Arlin Tamani Huancho y el suboficial de tercera PNP Kenjy Cristhian Guzmán Peceros, decidieron darse a la fuga y estar no habidos, luego de dopar y violar sexualmente a una joven de 24 años. Debido a este delito, el Gobierno ofrece una recompensa de 30 mil soles por cada uno para quien brinde información y permita capturarlos.

Tras este repudiable hecho, el comando PNP decidió expulsarlos de la Institución al hallarles responsabilidad administrativa disciplinaria, mientras el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de San Juan de Lurigancho dictó nueve meses de prisión preventiva para ellos.

La víctima de este caso, narró que los agentes la intervinieron cuando se encontraba con dos amigos en una calle de Ate. Uno de ellos la acompañó en el vehículo policial. Sin embargo, fue obligada a bajar cuadras después.

“De acuerdo a la investigación, donde se ha cumplido con observar estrictamente el debido procedimiento, se ha encontrado responsabilidad administrativo disciplinaria en estos efectivos por ser presuntos infractores a la Ley n.° 30714 que regula el Régimen Disciplinario de la PNP. Ellos fueron pasados a la situación de retiro”, remarcó un oficial de Inspectoría.

Ahora los suboficiales Tamani y Guzmán se encuentran en la lista de 335 violadores más buscados del país y por quienes el Estado ofrece recompensas.

