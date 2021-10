‘El corazón de la luna’: producción peruana es reconocida como la Mejor Película en Festival Sci-Fi London

“El corazón de la luna” es protagonizada por Haydeé Cáceres. (Foto: Hiromi Shimabukuro)

‘El corazón de la luna’, película peruana protagonizada por Haydeé Cáceres, logró el máximo galardón en el Festival Sci-Fi London, del Reino Unido. La cinta ganó el premio a la Mejor película y su estreno mundial será este 26 de octubre.

La producción dirigida por Aldo Salvini contiene elementos de fantasía y ciencia ficción. Narra la historia de M, una anciana que vive a la deriva y que decide compartir su mundo de recuerdos nostálgicos con alguien igual de solitaria que ella: una hormiga. En medio de esta situación, llega a su vida un “ángel mecánico” que tiene la misión de salvarla.

Cabe señalar que el estreno de la película será este 26 de octubre, a las 8:30 pm. en el Festival Sci-Fi London. Así lo informó la organización del festival a través de su cuenta oficial de Twitter.

Además, felicitó la performance de nuestra actriz peruana Haydeé Cáceres, de 71 años.

“Película de la noche de clausura el martes 26 de octubre a las 20.30 y premiada con nuestro Mejor Largometraje. Estreno mundial de ‘MOON HEART’ (‘El corazón de la luna’) de Perú, producido por la Universidad de Lima. Esta extraordinaria película sin diálogos es un drama de fantasía sobre el desamparo con una destacada actuación principal”, se puede leer en el Twitter del festival.

Película "El corazón de la luna" fue reconocida en el Festival Sci-Fi London. (Foto: Hiromi Shimabukuro)

‘El corazón de la luna’ es una película del género ciencia ficción y drama. Principalmente fue pensada para un cortometraje, pero la idea fue cambiada en el camino.

“Es una película que no tiene diálogos, no hay ninguna palabra en toda la película, la señora no dice ni un monosílabo, solo emite algunos sonidos”, indicó el director al portal Cinencuentro.

Actúan Haydeé Cáceres en el papel protagónico, Sergio Velasco y Bruno Balbuena como el robot.

Este festival es uno de los más importantes del género de fantasía y ciencia ficción en el mundo. Proyecta anualmente estrenos de producciones británicas e internacionales de ficción y documentales.

El corazón de la luna gana premio internacional. (Foto: Festival Sci-Fi London)

¿QUIÉN ES HAYDEÉ CÁCERES?

Haydeé Estela Cáceres Oblitas es una primera actriz peruana. Es egresada del Instituto Nacional Superior de Arte Dramático, donde empezó su carrera como actriz de teatro.

La experimentada actriz ha prestado su voz para doblajes de telenovelas brasileñas como Papá Héroe y Señorita Flor. Además, ha participado en obras de radio-teatro como Simplemente María, Natacha y La Fábrica. En su haber tiene numerosas telenovelas, series y películas.