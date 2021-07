Kpopers exigen disculpas públicas de emisora colombiana que criticó a BTS

Los miembros del grupo surcoreano BTS posan con su premio Billboard, en Las Vegas (Estados Unidos) el 21 de mayo de 2017. EFE/Nina Prommer/Archivo

BTS lanzó una nueva canción para su octavo aniversario de ARMY con el sencillo “Permission to Dance”. Los admiradores de BTS expresaron en redes sociales su gusto por el tema e incluso, mencionaron su alegre sonido.

Esta nueva canción fue tema de conversación en el programa que dirige el locutor Alejandro Villalobos en La Mega. “Es un popsito, afterpop normal. Yo tengo un sentimiento con este maldito BTS y es que a eso le meten mucho billete, los hacen que los pongan en el top de las listas de las plataformas, los meten con billete en los Grammys, los meten con billete en los eventos importantes, y no han logrado ganar nada”, sostuvo el periodista.

Y agregó sobre el nuevo sencillo de la agrupación que es, “cualquier cancioncita pop de cualquier grupito anglo”.

Este es el audio:

La Mega

Pues las palabras que allí se dijeron no pasaron desapercibidas por el fandom de BTS que inmediatamente en redes sociales señalaron a la emisora de no ser profesionales al momento de analizar la nueva canción de esa agrupación.

Y como ya es conocido en Colombia, las miles de cuentas de los kpopers empezaron a mover el #LaMegaDisculpese y lanzaron comentarios bastante fuertes contra esa emisora.

“Esto no es libre exprecion esto ya es difamación. Si no te gusta este tipo de música no la difames.. No inciten, no denigren”; “Irrespetuosos para que los ponen si no les van a dar el respeto, mal informados racistas y sobre todo prejuiciosos, que falta de profesionalismo espero y sea la última vez que los pongan en esta radio y última que el army los escucha”; fueron algunos comentarios.

Además, desde la plataforma de los ARMY, como se hacen llamar este fandom, emitió un comunicado de prensa:

“Ante las declaraciones dadas por los locutores miembros del programa ‘El mañanero’ de la estación radial ‘La Mega’, requerimos una disculpa pública inmediata ante los comentarios irrespetuosos dados hacia la banda BTS y sus fans en Colombia. No es de desconocimiento que los reconocimientos de la banda se pueden contar por cientos y que todo ha sido producto del esfuerzo y trabajo duro realizado tanto por los artistas como por sus fans. Una de las principales tareas de ARMY es dar a conocer el trabajo del artista ante el público general, motivo por el cual acuden a su emisora, como lugar de gran alcance de audiencia, para solicitar la canción”.

La polémica siguió en Twitte cuando el locutor Alejandro Villalobos trinó: “No me gusta BTS, es un producto de mercadeo y ya, ahhh pero tampoco tengo la edad para que me guste”.

Los kpopers se dieron a conocer con mayor fuerza en medio del paro nacional promoviendo o saboteando algunos hashtags.

De acuerdo con los fanáticos del K-pop, acudieron a subir contenidos relacionados con este género musical popular en Corea del Sur para evitar que Álvaro Uribe y sus seguidores deslegitimen la protesta social.

El saboteo fue para los #YoApoyoAlEsmad y #YoApoyoALaFuerzaPública, que, pese a que fueron tendencia, lo lograron por contenidos relacionados con el K-pop.

Esta forma de sabotear a quienes, según usuarios, buscan restar legitimidad a la protesta social, comenzó con el hashtag #LaVozDeUribeSomosTodos, empleado por seguidores del expresidente y exsenador en rechazo del trino que Twitter le eliminó por glorificar la violencia.

