¿Cómo evitar que me agreguen a grupos de spam en WhatsApp?

Las últimas noticias de WhatsApp. Con los avances en los productos tecnológicos, las empresas telefónicas buscan nuevos recursos para brindar una mejor experiencia a los usuarios. Sin embargo, existen ocasiones que personas te añaden a un grupo en donde solo se comparte spam o mensajes sin interés. ¿Cómo evitarlo? Práctico y sencillo con los siguientes pasos.

La opción sencilla en estos casos sería salirte del grupo de WhatsApp, pero siempre corres el riesgo de que te vuelvan a añadir o que un desconocido guarde tu número y te escriba. Por ello, es necesario conocer la función en la que puedes elegir quién puede agregarte a una conversación grupal.

¿CÓMO EVITARLO?

Atento a los pasos que no necesitan de aplicaciones de terceros, disponible tanto en Android como en iOS.

-En WhatsApp, pulsa el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha.

-Pulsa en Ajustes.

-Dirígete a Cuenta.

-Pulsa en el submenú Privacidad

-Deslízate hacia el apartado Grupos

-Una vez dentro de este apartado, podrás seleccionar una de las tres opciones de privacidad que WhatsApp otorga:

Todos: cualquier usuario podrá agregarte a un grupo, incluso si no lo tienes en tu lista de contactos. Esta es la opción que deberías evitar.

Mis contactos: solo las personas que tienes en tu lista de contactos podrán agregarte a grupos

Mis contactos, excepto...: podrás limitar a cualquier contacto y evitar que te agregue a grupos sin necesidad de bloquearlo. Sin embargo, úsalo si se trata de alguien cercano con quien quieres mantener el contacto pero evitar sus constantes invitaciones.

De esta manera, tras elegir que determinados contactos no puedan agregarte a grupos de WhatsApp, terminarás el spam y cadenas de grupos que llenaban tu cuenta de notificaciones y de mensajes que no te interesan.

¿CÓMO PONER EL ‘MODO HALLOWEEN’ EN WHATSAPP PARA ANDROID?

A continuación, te indicamos paso a paso para activar el ‘modo Halloween’ en WhatsApp:

-Descarga la aplicación Nova Launcher en la Google Play Store.

-Establecer la aplicación como predeterminada.

-Busca una imagen en Google tipo PNG del ícono de WhatsApp al estilo Halloween y descarga.

-Presiona el logo de WhatsApp un par de segundos.

-Se desplegarán una serie de opciones, selecciona la de “Editar”.

-Toca el ícono verde de WhatsApp.

-Entra a la carpeta en la que se guardó la imagen y elígela.

-De esta manera el ícono ya tendrá el aspecto de Halloween.

RAZONES POR LAS QUE PODRÍAN SUSPENDERTE LA CUENTA

1. Hacer spam

WhatsApp sí diferencia entre conversaciones mantenidas con un contacto que tienes guardado y la que tienes con un número desconocido.

Enviar mensajes repetitivos y masivos a teléfonos que no tienes agendados atraerá la atención del equipo de la aplicación para que revisen tu cuenta. De esta forma, podrías entrar en la lista de números baneados en la plataforma.

2. Ser bloqueado

Si tu número ha sido bloqueado desde WhatsApp por muchas personas —es decir, de cinco a más—, entrarás en el radar de la app. Más aún si el bloqueo es efectuado por personas que no están en tu lista de contactos.

Está relacionado a hacer spam, porque enviar demasiados mensajes irrelevantes o no deseados ocasionará que te bloqueen de forma automática.

3. Mandar mensajes engañosos

Si envías mensajes engañosos, difundes rumores, mandas enlaces con malware y virus, compartes pornografía, material ilegal —con contenido obsceno, difamatorio, calumnioso, amenazante, acosador, odioso, racial o étnicamente ofensivo—, podrías terminar siendo suspendido indefinidamente de seguir utilizando WhatsApp. Incluso, enfrentarte ante la ley.

4. Ser reportado

Si uno de tus contactos te reporta al equipo de WhatsApp debido a mensajes ofensivos, innecesarios (como los mencionados líneas arriba) la app puede tomar acción contra ti y acceder a tus últimas conversaciones para deliberar qué sanción sería la más adecuada.

5. Usar apps no autorizadas

Si usas tu número de WhatsApp para crearte cuentas en apps como WhatsApp Plus o GB WhatsApp, las consecuencias serán permanentes. Estas ‘alternativas’ modifican la interfaz del aplicativo y le añaden características que el original no posee. No obstante, están prohibidas y utilizarlas forma parte del incumplimiento de normas del programa.

6. Subir material con copyright

No puedes enviar o subir a tus estados material protegido por derechos de autor en WhatsApp: subir un video musical de YouTube a tus estados o a través de chats personales o grupales, acarrearía una penalización.

