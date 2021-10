Congreso de la República le da ultimátum a gabinete de Mirtha Vásquez para darle el voto de confianza

Este lunes 25 de octubre, Mirtha Vásquez y todos los ministros de Estado se presentarán ante el Congreso de la República para la obtención del voto de confianza. Sin embargo, las bancadas de oposición han dado un ultimatum a la premier y exigen la salida de los jefes de las carteras del Interior y Educación, mientras que la bancada de Perú Libre aún sigue dividido sobre si ortorgarle o no su voto.

De acuerdo a un oficio del Congreso dirigido a Mirtha Vásquez, la cita está programada para las 11:00 a.m. en el pleno del Congreso, donde la Representación Nacional escuchará la exposición de Vásquez y debatirá sobre la política general del Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión.

Sin embargo, desde la designación de Luis Barranzuela (Interior) y Carlos Gallardo (Educación), una serie de denuncias han salido a la luz, por lo que la oposición ha pedido en reiteradas oportunidades que estos dos personajes den un paso al costado para poder darles con seguridad el voto de confianza.

“Tenemos un ministro del Interior muy cuestionado y que no tiene ningún plan para combatir la inseguridad ciudadana. Y un titular de educación que no aclara si tiene relación con grupos terroristas; ambos deben salir del gabinete”, dijo el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, cuyo partido no apoyará al Gabinete Vásquez si no hay cambios.

El legislador consideró que la PCM estaría utilizando una mala estrategia en caso haga caso omiso a los pedidos de las bancadas.

El vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, también afirmó que su agrupación no apoyará a Mirtha Vásquez, porque “hay mucha preocupación hacia ambos funcionarios. Sería lamentable que la premier y el presidente Castillo se sacrifiquen, arriesgando su gobierno y manteniendo a estos ministros tan cuestionados”.

Nano Guerra García, de Fuerza Popular, sostiene que “sería un grave error y estarían desafiando al Congreso si no hacen caso a los reclamos porque la mayoría de bancadas hemos pedido estos cambios en las reuniones con la premier Vásquez”.

DEMANDA ANTE LA TC

El Consejo de Ministros acordó presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la ley que regula la cuestión de confianza, aprobada por insistencia por el Congreso de la República, informó la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez.

Al inicio de la conferencia de prensa, la presidenta de la PCM reafirmó su “compromiso de diálogo y de concertación con el Poder Legislativo”.

Señaló que el Consejo de Ministros analizó lo aprobado por el Congreso de la República un día antes y acordaron que “el Gobierno planteara una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para velar, no solamente por el equilibrio de poderes, sino también por la conservación del Estado de Derecho”.

“LEY ES INCONSTITUCIONALIDAD”

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, señaló que la cuestión de confianza es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo y que está íntimamente vinculada con la vacancia presidencial, que le compete al Congreso. Por ello, consideró que ambas instituciones deben ser tratadas en conjunto.

“Si se tratan por separado, limitando la cuestión de confianza, entonces, se produce un enorme desequilibrio entre el Ejecutivo y Legislativos (...) Por eso es que el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de reforma constitucional limitando ambas instituciones”, explicó.

SEGUIR LEYENDO