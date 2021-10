Ni Alianza Lima ni Sporting Cristal: Erinson Ramírez negó comunicación con otros clubes

Erinson Ramírez llegó a Deportivo Municipal procedente de UTC. (Foto: Liga 1).

Erinson Ramírez es uno de los jugadores más destacados en la temporada de la Liga 1 2021 y varios clubes vienen siguiendo sus partidos para contar con él en el 2022. El enganche fue parte de la victoria 5-3 sobre Cusco FC en el marco de la fecha 15 de la Fase 2, con el que alejó a su equipo de los puestos de descenso. En una reciente entrevista, descartó que haya hablado con Alianza Lima,. Sporting Cristal u otros clubes.

“De los goles que he marcado hasta el momento, me quedo con el que le pude marcar a Sporting Cristal. No me han llamado de otros clubes, tengo contrato con Deportivo Municipal por un año más”, dijo el mediocampista que llegó al cuadro ‘Edil’ desde UTC de Cajamarca, donde fue dirigido por Franco Navarro y alcanzó uno de sus mejores años.

Por otro lado, Erinson Ramírez también habló del duelo ante los cusqueños, donde era vital llevarse los tres puntos. “Gracias a Dios pudimos llevarnos el objetivo que era obtener los tres puntos. Apenas marcamos el primer gol, supimos aprovechar las discusiones que se generaban en el rival. Nos imaginábamos un partido más cortado, pero pudimos lograr los goles en el momento justo”.

El número diez de la ‘Franja’ jugó los 90 minutos en la última fecha de la segunda fase y anotó un tanto a los 50 minutos. Ha disputado 21 partidos este año y ha marcado siete tantos. Además, asistió en tres ocasiones. Su partido más destacado hasta el momento fue en la victoria 2-1 sobre Carlos A. Mannucci por la segunda fecha de la Fase 2, donde marcó un doblete.

Erinson Ramírez ha jugado toda su carrera en el fútbol peruano hasta el momento. Se formó y debutó con Alianza Lima en el 2016 para luego pasar e la Universidad César Vallejo. en el 2019 fichó por UTC de Cajamarca.

