Omar Macchi tendría pareja en Estados Unidos pese a ampay con Rosángela Espinoza, según Magaly

A pesar del ampay, Rosángela Espinoza afirma que está "solterísima".

Rosángela Espinoza fue captada por las cámaras de Magaly Medina en una salida íntima con Omar Macchi, conocido como ‘El rey de los casinos’. Sin embargo, la ‘Urraca’ especuló en su programa que el empresario tendría ya una relación amorosa.

Esto cobró sentido cuando Magaly recordó cómo la ‘Chica selfie’ intentó ocultar su encuentro con el magnate el pasado lunes 18 de octubre, ya que ambos se trasladaron en autos diferentes y Rosángela no posteó nada en sus redes sociales.

“Por eso cuando fue a cenar con él solo enfocaba al pescado. La pobre chita no tenía la culpa de nada, pero no enfocaba a quién tiene en la mesa”, se burló la periodista de espectáculos.

De acuerdo con la figura de ATV, la influencer evitó hacer pública su salida con Omar Macchi porque él “no quería ser visto con ciertas figuras de la farándula”.

Tras ello, Magaly confesó que unas fuentes muy cercanas le informaron que ‘El rey de los casinos’ no estaría soltero .

“A mí me han contado fuentes bien informadas que Omar Macchi tiene una novia en los Estados Unidos, no sé si será cierto o no, pero es lo que se nos ha informado”, dijo la conductora de Magaly TV La Firme.

“También, al terminar el programa, a través de Instagram personas me dieron estos datos”, agregó.

LA RESPUESTA DE ROSÁNGELA ESPINOZA

Tras ser ampayada con Omar Macchi, Rosángela Espinoza fue seguida por los ‘urracos’ de Magaly Medina para consultarle sobre su salida con ‘El rey de los casinos’.

“Felicitaciones por tu nueva relación. ¿Tienes una relación con El rey de los casinos? Vemos que te engríen, la camioneta te va dejar a tu casa a las cinco de la mañana…”, le dijo un reportero a las afueras de su gimnasio.

En todo momento, la modelo ignoró las preguntas de la prensa. Recordemos que ahora que Rosángela Espinoza no está más en Esto es Guerra, es libre de dar declaraciones.

“Le mando un saludo a Magaly. Me voy. Estoy solterísima”, fue lo único que dijo antes de retirarse en su auto.

MAGALY SE BURLA DE PANCHO RODRIGUEZ Y PATRICIO PARODI

Luego de emitir las imágenes de Rosángela Espinoza en compañía de Omar Macchi, Magaly se burló de Pancho Rodríguez y Patricio Parodi, quienes fueron vinculados sentimentalmente con la exguerrera.

“‘Rous’ tiene galán y lo descubrimos nosotros. Qué Pancho y qué Parodi, ellos podrán ser muy guapos y muy chicos reality, con mucha fuerza física y con cuerpos bastante delineados y trabajados, pero comparados con ‘El rey de los casinos’ olvídense”, comentó Medina en su programa.

“Ponen en una balanza acá a Pancho y a Patricio y al otro lado al ‘Rey de los casinos’, jajaja por favor. Aunque ‘El rey de los casinos’ es incasable. Lo han intentado varias, como Viviana Rivasplata, Delly Madrid, entre otras que no se dicen sus nombres”, añadió entre risas.

¿QUIÉN ES OMAR MACCHI?

Omar Macchi es un empresario de casinos que se hizo conocido en el medio por estar rodeado de bellas mujeres de la televisión peruana .

Recientemente ha sido vinculado con Rosángela Espinoza, pero se presume que hay otras conquistas en su lista como la exreina de belleza Viviana Rivasplata.

Se conoce también que tuvo una relación con Delly Madrid, quien contaba feliz en su momento que tenía una relación con el magnate.

Omar Macchi ha sido ampayado con Melissa Loza, Ivana Yturbe, Melissa Paredes y Julieta Rodríguez.

