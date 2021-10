Rosángela Espinoza se niega a grabar La Academia: “No me quieren pagar $2000 por escena”

La 'Chica selfie' no regresará a La Academia hasta que le paguen lo que ella exige. (Foto: Captura América TV)

Tras ser eliminada de Esto es Guerra, Rosángela Espinoza no piensa regresar a las grabaciones de La Academia, donde tiene un papel protagónico como el interés amoroso de Pancho Rodríguez.

En su cuenta oficial de TikTok, la ‘Chica selfie’ recibió una interrogante por parte de uno de sus seguidores. “¿Vas a seguir grabando La academia Rouss?”, le consultó un fan.

Ante ello, Rosángela Espinoza respondió que no volverá a los sets de América Televisión porque la producción se rehúsa a pagarle. Lo que sorprendió a los seguidores fue la exorbitante cifra que exige la influencer.

“No, porque no quieren pagar $ 2000 por cada escena”, señaló la exchica reality.

Rosángela no piensa volver a La Academia. (Foto: Captura TikTok)

Recordemos que el mismo día que fue eliminada, el martes 12 de octubre, Rosángela se negó a asistir a las grabaciones de La Academia. Según la influencer, esto porque los guerreros no reciben ningún pago extra por participar en el reality de Esto es Guerra .

“Ayer querían que me quede para grabar la secuencia que me tocaba. Disculpa, si ya estoy eliminada. Pero si me pagas por mi trabajo grabo esa secuencia que falta y me quedo. Para eso no pagan nada extra a nadie, en fin, no me quedé”, dio a conocer en su Instagram.

YA NO QUIERE SER CHICA REALITY

Luego de ser eliminada de Esto es Guerra y mostrarse bastante aliviada por abandonar el programa de competencia, Rosángela Espinoza salió al frente para afirmar una vez más que no volvería al reality.

“Mi gente bonita, solo para decirles que mi etapa de ‘Chica Reality’ llegó a su fin”, fue su contundente mensaje.

Asimismo, la modelo indicó que ahora que tiene más tiempo libre se dedicará a ejercer su carrera universitaria y a continuar creciendo como empresaria, pues su deseo es no depender más de la televisión.

“No muchos saben que este año terminé mi carrera profesional. Puedo decir con orgullo que soy licenciada de Marketing, así que seguiré especializándome y de esta manera aportar en mi empresa y futuras”, sostuvo.

No obstante, lejos de arremeter contra la producción del programa, la ‘Rous’ se mostró agradecida con ellos por haberle dado la oportunidad de formar parte del reality y conseguir así millones de seguidores en las redes sociales.

“Siempre estaré agradecida con todos (...). Gracias a Esto es guerra por la linda oportunidad de 2017 a 2021. La Roucha, la bonita, el arma secreta, la barbie peruana, siempre estará en sus corazones”, sentenció.

Rosángela Espinoza aclara que no regresará a Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

MAMÁ DE ROSÁNGELA DESATA SU IRA CONTRA EEG

Blanca López, madre de Rosángela Espinoza, se dedicó a despotricar contra Esto es Guerra en redes sociales, luego de que el programa eliminara a su hija.

Sin embargo, no solo criticó al reality de competencia, sino también a Elías Montalvo, quien prefirió salvar a Alejandro ‘Chocolatito’ Pino antes que a Rosángela.

“Gracias a Dios saliste de ese bodrio, favor que te hicieron. Ahora que te pague Elías (Montalvo), que se quedó con los 10 mil soles o se lo repartió con Peter (productor). No saben lo tranqui que me siento, pero van a tener primicias jaja”, escribió en una historia difundida por el programa Amor y Fuego.

(Foto: Captura Instagram)

Sin embargo, luego terminaría por retractarse debido a que Peter Fajardo, productor de Esto es Guerra, advirtió que la demandaría por manchar su honra como profesional.

“Si dije programa bodrio significa cosa de mal gusto o aburrida. Bueno ya pasó, solo se que mi hija está tranquila y se le agradece al programa lo que ganó más de 4 millones de personas que la siguen y admiran por ser una persona humilde y sincera”, indicó después.

SEGUIR LEYENDO: