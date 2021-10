Paula Arias revela que Reinaldo Dos Santos la afanaba y por eso quiere “salar” su relación con Eduardo Rabanal

La salsera hizo tremenda revelación en En Boca de Todos. (Foto: Instagram)

¡Le tiraba maicito! Paula Arias confesó en el programa En Boca de Todos que Reinaldo Dos Santos, más conocido como el ‘Profeta de América’, coqueteaba con ella en el pasado, por lo que ahora no aprueba su relación con Eduardo Rabanal.

La lideresa de Son Tentación fue invitada al programa para hablar de su relación con el futbolista peruano. La pareja ha retomado su relación pese a los ampays del pelotero con la madre de su hija.

En un momento, el conductor Ricardo Rondón le preguntó a Reinaldo si la relación de la cantante con su actual pareja duraría o, por el contrario, terminarían en el futuro.

“Yo creo ella no va a estar con tanta sonrisa más adelante en el amor, esto (su felicidad) es solo algo del presente nada más. Es lo que veo, soy muy sincero”, comentó el vidente.

Ante sus palabras negativas, Rondón y Gino Pesaressi le consultaron por qué Paula no terminaría con Eduardo Rabanal; sin embargo, Reinaldo no logró dar una respuesta concreta.

Muy segura de sí misma, la salsera reveló que el verdadero motivo por el cual Reinaldo Dos Santos le “echaba la sal” era porque él estaba “despechado” por haberlo rechazado en el pasado .

“¿Ya no te acuerdas ya? Los mensajes… Supuestamente me iba a llevar a Miami. Me estaba prometiendo absolutamente todo. Pero eso no es todo, hasta un carro me prometió, pensando que yo lo iba a aceptar. Ahora último un lorito me prometió”, declaró.

Ante ella, una indignada Tula Rodríguez reclamó al vidente brasileño por intentar “salar” su romance con Eduardo Rabanal. “Qué poco profesional. O sea, ¿por qué ella te chotea tú tienes que salar su relación? Como tú eres viejo, ella se metió con un chibolo”, sostuvo.

Reinaldo Dos Santos no negó las declaraciones de Paula Arias y solo atinó a esconderse de las cámaras para evitar dar una respuesta en vivo. “¿Ya se fue Paula?”, dijo avergonzado.

PAULA ARIAS Y EDUARDO RABANAL SE RECONCILIAN TRAS AMPAY

La salsera Paula Arias reveló en el programa En Boca de Todos que se ha reconciliado con Eduardo Rabanal después de haber anunciado el fin de su relación el pasado mes de septiembre.

En una divertida secuencia donde la salsera fue interrogada por Tula Rodríguez, no tuvo otra opción que confesar su reconciliación con el futbolista. “En qué momento te encuentras en tu historia con Eduardo Rabanal”, fue la primera pregunta de la conductora.

“En el momento indicado para mi, en el momento que yo sentía que estaba preparada”, contestó la cantante que fue interrumpida rápidamente por Tula, quien le preguntó “¿Son pareja?” y la respuesta final de Arias fue contundente “Sí, en la actualidad si”.

¿POR QUÉ TERMINARON SU RELACIPON?

Las cámaras de Magaly TV: La Firme captaron los coqueteos y cariños que se dieron el futbolista Eduardo Rabanal con la madre de su hijo, María Fernanda Rodríguez , el pasado mes de septiembre.

En las imágenes se puede observar cómo el futbolista se deja engreír por su expareja, quien le acaricia el rostro, le sonríe y hasta se posa sobre su regazo mientras observan a su pequeño jugando con los demás niños.

Después de este sonado ampay, la salsera no dudó en anunciar a través de un comunicado el fin de su relación con el pelotero.

“Ante los hechos difundidos en medios de comunicación, quiero hacer de conocimiento público el fin de mi relación sentimental con el Sr. Eduardo Rabanal”, se puede leer en dicho comunicado.

