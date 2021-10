¿Por qué en todos los billetes de dólares aparece la frase “In God we trust”?

"In God We Trust" la frase emblemática del dólar. (Foto: Captura)

Durante el alza de la moneda norteamericana, todos los días veíamos en las noticias cómo iba aumentando el precio de esta moneda, aunque esto felizmente ha comenzado a parar, ya que la moneda “gringa” ha mostrado una reducción en la cotización para el mercado peruano, costando alrededor de 3.93 soles cada dólar.

Sin embargo, al adquirir dólares, es probable que muchos se hayan dado cuenta de una peculiaridad y pues se trata de una frase puesta en el lado anverso del billete que dice “In God we trust” (”En Dios Confiamos en español).

Esta frase no tiene una fecha exacta de aparición; sin embargo, la historia cuenta que el lema comenzó a ser visible durante el año 1864 cuando la Guerra Civil, también conocida como Guerra de Secesión de Estados Unidos (EE.UU.), después de la atroz actividad de trata de esclavos, debido a ello se forjó un fuerte movimiento religioso en el país norteamericano y eso es lo que da surgimiento a esta frase. Además, ese mismo año fue que por primera vez se puso en circulación una moneda redonda, esto según el Departamento del Tesoro de EE.UU.

No obstante, al cabo de casi 100 años el ex presidente Dwight D. Eisenhower de USA, promulgó un proyecto de ley en el cual declaraba que “In God We Trust” se convertiría en el lema oficial de la moneda de los Estados Unidos. Esto se realizó un 30 de julio de 1956, y se ordenó que el lema sea impreso en letras mayúsculas sobre todas las monedas y billetes.

Moneda estadounidense.(Foto:Captura)

Un par de años antes Eisenhower, en 1954 durante el discurso del día de la bandera de USA, confesó el por qué quería incluir una frase religiosa en el Juramento de Lealtad.

“De esta manera estamos reafirmando la transcendencia de la fe religiosa en la herencia y el futuro de Estados Unidos. Con esto fortaleceremos que esas armas espirituales serán para siempre el recurso más poderoso de nuestro país en la paz y guerra”, pronunció.

En aquel discurso la frase que tenía pensado incluir era “Under God” (Bajo Dios en español) y a la fecha se puede verificar que está incluido en el Juramento de Lealtad.

Según información del Tesoro de los Estados Unidos, quien habría iniciado este movimiento fue el ministro de la palabra de Pensilvania de aquel entonces (1864), el reverendo M.R. Watkinson.

Otra de las figuras incluidas en este pedido, sería Salmon P. Chase, secretario de dicha institución, quien comenzó a recibir una variedad de cartas donde los estadounidenses le manifestaban sus deseos de ver su ferviente fe plasmada en la moneda local.

Además, esta frase no solo aparece en los billete, pues es lema oficial en Florida y aparece en su bandera. Por otro lado, en Georgia está en su bandera desde que fue adoptado en 2003.

Bandera de Florida, Estados Unidos. (Foto:Captura)

MÁS DATOS CURIOSOS SOBRE EL DÓLAR

El billete de dos dólares de Estados Unidos es uno de los que más fama ha alcanzado, pues su gran popularidad en el mundo hizo que se barajen diversos rumores y dichos sobre él y es que según varias personas la suerte llegó a sus vidas cuando tenían un billete de dos dólares en su poder.

Tan fuerte han sido los rumores, que se hicieron documentales sobre él, uno de ellos es “The Two Dollar Bill Documentary” o en español, “Documental del Billete de 2 Dólares”, creada por el estadounidense John Bennardo.

Si bien, no es 100% asegurado que este billete te traerá suerte, pues existen muchas personas que ala fecha lo siguen utilizando. Lo que sí es importante resaltar, es que es muy raro verlo en circulación, pues en la actualidad hay muy pocos ejemplares en el mundo y esto se debe al poco uso que se le dio durante muchos años, lo que conllevó a una poca impresión de dicha denominación.

