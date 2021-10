Juliana Oxenford aclaró que no deben creer en todo lo que la gente dice de ella: “está todo bien en casa”

La periodista de ATV reveló en una entrevista que es una jefa muy exigente. (Foto: Instagram)

La periodista y conductora de noticiero, Juliana Oxenford habló sobre su labor como periodista, su desempeño en la televisión peruana y algunas intimidades de su vida privada.

La conductora de Al estilo Juliana de ATV, brindó una entrevista al diario Trome donde agradeció a las personas que creen siempre en ella y en su palabra puesto que se rumorean muchas cosas de la periodista.

“Agradecer a la gente que cree en mí y decirles que no crean todo lo que dicen. No tengo amantes, mi marido no trabajó en ninguna entidad del Estado. Está todo bien en casa, ja, ja.”, señaló

Previo a ello, la locutora de radio respondió una lista de preguntas. Una de ellas fue sobre lo que hizo cuando se cayó las redes sociales a nivel mundial a inicios de octubre. “Sentí un alivio. Nadie me fregó. ¡Qué maravilla!”, indicó Oxenford quien luego aceptó sentir un poco de pena pues se han perdido ciertas costumbres.

“Sentí pena, porque andamos necesitados de estar pegados al teléfono. Hemos perdido eso de encontrarnos en algún lugar, tomar un café, mirarse a los ojos”, continúo comentando.

Por otro lado, Juliana considera que la nueva generación de jóvenes y adultos es fuerte y que existen mujeres empoderadas que no se esconden pues salen a enfrentar sus problemas. “Somos un grupo muy golpeado y a la vez fuerte. Una generación de mujeres empoderadas que sale y enfrenta las cosas”.

Juliana Oxenford se definió a si misma como una jefa muy exigente “Primero corrijo: ‘Oye, ya pues, luego no te pases’. Sí, soy jodida”, expresó para el diario el Trome donde además aseguró no haberse sentido en ningún momento “diva” de la televisión. “Si ocurrió, no lo recuerdo. Para mí, este trabajo es uno más. No me siento más que un abogado, panadero o médico”.

No es un secreto que la periodista expresa sus opiniones en sus redes sociales sobre la coyuntura política del Perú. Acción que le ha generado innumerables comentarios negativos y positivos hacia ella por lo que en algún momento su familia le pidió que contrate a un guardaespaldas.

“Mi familia me lo pidió y respondí que no pasa nada. Sentiría que se me recorta la libertad. Me gusta manejar, salir con mis hijos”, detalló la hija del actor Marcelo Oxenford.

Finalmente, reveló diferentes “secretos” que maneja en su vida personal. “Lavarme el pelo todo el día”, señaló como su manía. “El puchito. Aunque a veces fumo los electrónicos”, indicó como su vicio. “Dame una cucaracha, ponme en el cuello una boa si quieres, pero con una araña me puedo desmayar”, es su fobia más grande.

Sin duda, Juliana Oxenford es una mujer que no se guarda lo que piensa y siente. Es una de las periodistas más vistas pues su programa lidera el ráting de noticieros en su horario de 7:30 p.m.

¿QUIÉN ES JULIANA OXENFORD?

María Juliana Oxenford Tuja, conocida solo como Juliana Oxenford, es una periodista, conductora de televisión y locutora de radio que nació en argentina pero es nacionalizada peruana.

Se graduó en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Martín de Porres y empezó a trabajar en la televisión como reportera deportiva en ATV. Asimismo, hizo reportajes para América televisión y fue contratada como presentadora para conducir espectáculos en Buenos días, Perú de Panamericana televisión.

En 2004 se inició en el periodismo de investigación y política. En 2006 se integró como reportera de Día D donde aquel entonces era conducido por Nicolás Lúcar. Lugo pasó a Latina tras sumarse al grupo de periodistas de Punto Final, donde laboró hasta el 2011.

Desde el 2012 al 2016 condujo el programa de entrevistas Al estilo Juliana por RPP TV. De enero del 2017 hasta diciembre de 2019 trabajó en Latina en el programa informativo 90 central.

Finalmente, en el 2020 hasta la actualidad podemos ver a Oxenford conduciendo ATV Noticias: Al Estilo Juliana de lunes a viernes.

