My Name en Netflix: quién es quién en el nuevo dorama coreano

Las últimas noticias de doramas. Netflix se ha convertido en la primera plataforma en impulsar las ficciones de Corea del Sur. Tras el éxito incalculable de El juego del calamar (Squid game), otras series se han unido al catálogo para buscar conquistar a los usuarios de la plataforma. Entre los recientes estrenos se encuentran Aun así y Mi nombre; este último podría convertirse en uno de los más vistos en la red streaming.

La serie coreana Mi nombre, también conocida como My name , nos cuenta la historia de una joven que es testigo del asesinato de su padre. Este será el inicio de su historia de venganza, el cual la lleva a formar parte de un selecto grupo de autoridades y narcotráfico.

Este drama tiene una primera temporada con 8 episodios disponibles en Netflix con doblaje al español y en idioma original con subtítulos. Actualmente se encuentra en el Top 10 de los contenidos más vistos en la plataforma.

Famosos actores coreanos de las series Itaewon Class, Seven Days y Aun así participan en esta ambiciosa producción de alta calidad y que también puedes disfrutar en HD.

REPARTO DE LA SERIE MY NAME (MI NOMBRE)

¿Quién es quién en la nueva serie de Netflix? Conoce a las estrellas del cine y televisión que forman parte del elenco de actores que protagonizan esta ficción producida en Corea del Sur.

Han So-hee es Yoon Ji-Woo: es una actriz y modelo coreana que nació el 18 de noviembre de 1994. Su sebut oficial fue en el video musical de SHINee para la canción “Tell me what to do” del 2016.

Ahn Bo hyun es Jeon Pil-do: este actor coreano nació en Busan el 16 de mayo de 1988. Debutó como actor en el 2014 con Golden Cross.

Park Hee-soon es Choi Moo-jin: el reconocido actor mantiene un matrimonio con la actriz Park Ye Jin. Ha hecho teatro y videos musicales. Su debut en la televisión fue con la serie coreana Sado Sade Impotence de 1994.

Lee Hak-joo es Jung Tae-joo: tiene una carrera constante desde el año 2015, año en el que interpretó a Choi Jae-ho en el dorama My Love Eun Dong.

Jang Yool es Do Gang-jae: Jang Yool es un actor de televisión, cine y teatro surcoreano. Tiene una licenciatura en artes de la Universidad Nacional de Artes de Corea (Korea National University of Arts).

Kim Sang-ho es Cha Gi-ho: es un veterano actor surcoreano que nació el 24 de julio de 1970. Es miembro de la agencia Just Entertainment. Tiene una amplia experiencia en series, películas y programas de televisión, además de ser reconocido por su talento en distintas ceremonias y premiaciones.

¿CÓMO VER MI NOMBRE (MY NAME) EN NETFLIX?

Esta es una producción original de Netflix, y podrás ver todos los capítulos completos en español o en su idioma original buscando el título en la plataforma, o colocando el código 81011211. También podrás mirar todo el contenido en la sección de series coreanas, doramas y series sobre crímenes.

AUN ASI EN NETFLIX

La actriz Han So-hee también es protagonista de la serie coreana de romance, en la que comparte diálogos con el actor Song Kang, estrella del dorama Love Alarm. Tiene una primera temporada con 10 episodios.

