¿Dónde ver doramas online gratis y capítulos completos en español?

Páginas para ver Doramas Coreanos Online en Español

¡An nyeong ha se yo! Bienvenidos a este espacio dedicado a mostrarte las mejores páginas para ver dramas coreanos, popularmente conocidos como doramas. Este término se comenzó a usarse para referirse a todas aquellas ficciones que se originaron en Corea del Sur.

En las plataformas que te mostraremos, encontrarás capítulos completos en español, sin publicidad, de descarga automática y con su idioma original con subtítulos.

El dato: la mayoría de estas páginas web de doramas son de acceso gratuito, otras te pedirán que añadas tus datos personales y algunas están disponibles para una prueba gratis de 30 días, si te gustan los contenidos, puedes suscribirte pagando un plan .

NETFLIX: esta plataforma de streaming es una de las más usadas en los últimos años. Una de sus recientes series, El juego del calamar, se ha convertido en una de las más vistas desde su creación. Para ver más películas y capítulos puedes encontrar en su catálogo los estrenos y más. Un atajo que puedes usar es colocando los códigos 67879 y 5685 en el buscador.

HULU: en la colección de dramas asiáticos, encontrarás una lista de series coreanas que puedes ver con todos los capítulos completos, como Descendientes del sol, Boys over flowers, entre otros. Aproximadamente puedes pagar 23 soles para ingresar a sus contenidos.

Los K Dramas de corte juvenil son los de mayor audiencia

RAKUTEN VIKI: aquí encontrarás una sección especialmente dirigida a las producciones coreanas, desde las más antiguas hasta los últimos estrenos. Está dividido entre TV y películas. Para poder acceder, necesitas hacer clic a lo que quieres ver o iniciando sesión.

AMAZON PRIMER: The Handmaiden, The Wailing, Memories of a Murder, I Saw The Devil, A Taxi Driver, son algunos de los títulos que pueden encontrar en la plataforma online por Internet. Puedes disfrutar de todas las series exclusivas a través de su prueba gratuita que dura 7 días. Después de este periodo puedes cancelar la suscripción o adquirir un plan.

DORAMASFLIX: su plataforma, muy similar a la de Netflix, ofrece un amplio catálogo de películas y series coreanas y japonesas que puedes ver sin suscribirte o iniciar sesión. Selecciona entre las opciones de ver los episodios en español o en su idioma original con subtítulos.

DORAMASMP4: esta es una de las webs más famosas entre los fanáticos de los doramas. Verás dramas coreanos, chinos, de Tailandia y Japón, en estreno o en emisión. Todos los capítulos están disponibles para ver de manera online y gratis.

ESTRENOS DORAMAS: mira tus series, telenovelas y películas favoritas de Corea del Sur en español, para descargar o guardarlo para ver más tarde.

KOCOWA: disfruta la colección más grande de programas de televisión coreanos en las Américas, con subtítulos en varios idiomas. Además, presenta un streaming con más de 17.000 horas de televisión coreana. Encontrarás tus géneros favoritos como, acción, romances, novelas, reality, competencia, y más. Está disponible para ver en web, Android, iOS, Apple TV, Google TV, Chromecast y Roku.

Todo sobre Eva fue una de los primeros K Dramas en aterrizar en México, en 2001

DORAMAS HD: puedes ver y descargar los capítulos completos de doramas en HD, novelas coreanas, series coreanas en español latino online y también subtituladas en su audio original.

¿QUÉ ES UN DORAMA?

Dorama es el nombre que se le da en los países asiáticos, y Latinoamérica, a las series de televisión que son creadas, producidas y protagonizadas por artistas de Corea del Sur. Este concepto comenzó a usarse para referirse a las ficciones de Japón. El éxito de esta palabra causó que se incluyan a las producciones de China, Corea, Taiwán, Tailandia y otros del continente asiático.

