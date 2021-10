Marcelo Martins, goleador de las Eliminatorias, halagó a Hernán Barcos: “La Liga 1 gana con él”

Marcelo Martins es el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas con ocho tantos.

Hernán Barcos sigue recibiendo elogios. Con el excelente momento en la Liga 1 2021, el argentino ha sido destacado por varios futbolistas peruanos, pero esta vez fue un jugador de talla internacional, actual goleador de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, quien le regaló unas líneas al goleador blanquiazul, diciendo que “el fútbol peruano gana con él”.

“Barcos es una persona muy buena, es un goleador, mira que he jugado con goleadores. He aprendido mucho de Claudio Pizarro y también de Hernán Barcos, el fútbol peruano gana con él. Le deseo lo mejor y que siga siendo ese goleador del Gremio que conocí”, dijo Marcelo Martins en una reciente entrevista para el diario AS de España.

El delantero de la Selección Boliviana y Cruzeiro es el goleador de las Clasificatorias rumbo al mundial que se realizará en Asia con 8 tantos. El jugador ofensivo le marcó 2 tantos a Uruguay, uno a Chile, dos a Venezuela, uno a Paraguay, uno a Ecuador y otro tanto a Argentina. Cabe resaltar que ‘La Verde’ sumó seis puntos en esta última fecha triple y quedaron a cuatro puntos del repechaje.

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, es el jugador más influyente del club con ocho goles y ocho asistencias. Su último tanto lo marcó en la victoria 2-0 sobre UTC de Cajamarca, por la fecha 14 de las Fase 2 de la Liga 1 2021. El argentino de 37 años firmó esta temporada por el cuadro de La Victoria proveniente del Messina de Italia.

Redes Sociales Conmebol

¿SABES POR QUÉ LE DICEN ‘PIRATA’ A HERNÁN BARCOS?

Durante una entrevista a un medio deportivo, el goleador histórico de la Copa Sudamericana, explicó cómo nació su celebración, que rápidamente fue adoptada por sus seguidores y que lo sigue acompañando durante su estancia en Perú. Estas fueron sus palabras:

“Fui a un programa de televisión como invitado y uno de los panelista me hizo hacer el gesto del pirata, que si el domingo hacia gol, tenía que hacer el pirata bla bla bla. El domingo hago el gol y el gesto del pirata, se viralizó. Todo el mundo empezó a hacerlo, los hinchas del Palmeiras, y bueno, quedó tipo una marca registrada”.

PRÓXIMO PARTIDO DE ALIANZA LIMA

Alianza Lima se viene preparando de cara al partido del sábado 16 frente a Carlos Mannucci. El encuentro se llevará a cabo a las 15:30 (hora peruana) en el estadio Iván Elías Moreno. El cuadro de la victoria marcha primero en el torneo Clausura con 36 unidades, mientras que los trujillanos se ubican séptimos con 20 puntos.

Si bien a falta de tres fechas de la culminación de la Liga , los dirigidos por Carlos Bustos ya están clasificados a la final donde enfrentarán a Sporting Cristal, buscarán alargar su racha de 15 partidos sin conocer la derrota.

TABLA ACUMULADA DE LA LIGA 1

Alianza Lima - 50 ptos

Sporting Cristal - 48 ptos

Universitario de Deportes - 38 ptos

Universidad César Vallejo - 37 ptos

Cienciano - 35 ptos

Sport Boys - 35 ptos

Melgar - 34 ptos

Ayacucho - 34 ptos

Carlos A. Mannucci - 32 ptos

Universidad Técnica de Cajamarca - 29 ptos

Sport Huancayo - 26 ptos

Alianza Universidad - 25 ptos

Deportivo Binacional - 24 ptos

Deportivo Municipal - 23 ptos

Universidad de San Martín - 23 ptos

Cusco - 22 ptos

Academia Cantolao - 22 ptos

Alianza Atlético - 22 ptos

OTROS PARTIDOS DE LA JORNADA 15

SÁBADO 16 DE OCTUBRE

Alianza Atlético vs Cantolao (11:00 horas/ estadio Elías Moreno)

UTC vs Sport Boys (13:15 horas / estadio Alberto Gallardo)

DOMINGO 17 DE OCTUBRE

Melgar vs San Martín (11:00 horas/ estadio Monumental)

Alianza UDH vs Cienciano (13:15 horas/ estadio Alberto Gallardo)

Sporting Cristal vs Ayacucho FC (15:30 horas/ estadio Monumental)

LUNES 18 DE OCTUBRE

Cusco FC vs Municipal (11:00 horas/ estadio Miguel Grau)

Binacional vs Universitario (13:15 horas/ estadio Alberto Gallardo)

César Vallejo vs Sport Huancayo (15:30 horas/ estadio Miguel Grau)

SEGUIR LEYENDO