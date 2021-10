Tercera Dosis contra Covid-19: Inició vacuna de refuerzo para el personal de Salud

Una enfermera prepara una dosis de la vacuna contra la covid-19, en una fotografía de archivo. EFE/Gustavo Amador

Tal y como lo había anunciado el Ministro de Salud, Hernando Cevallos, este viernes 15 de octubre empezó de manera oficial la vacunación de refuerzo contra el Covid-19 para el personal de primera línea en nuestro país.

Así es, a partir de hoy médicos, enfermeras, auxiliares y más podrán acceder a la tercera dosis de vacunación a fin de salvaguardar su integridad, sobre todo ante las diversas variantes que se vienen registrando en nuestro país.

El primero en recibir de manera oficial la tercera dosis fue el doctor Ítalo Vásquez del hospital Loayza en Lima.

Cabe mencionar que son 15 mil vacunas destinadas para la primera línea que están en este padrón como primera fase. Según confirmó el ministro de Salud, la vacuna que se está utilizando es Pfizer. Sin embargo, más adelante se podrá analizar si la vacuna AstraZeneca podría ser usada en este contexto.

La tercera dosis se aplicará después de transcurrir seis meses a más de recibir la segunda dosis y estas serán programadas de acuerdo con la disponibilidad de vacunas.

Serán 500,000 los trabajadores del sector salud que recibirán la dosis en una primera etapa, para luego continuar con adultos mayores de 69 años y personas que presenten comorbilidades, sistema inmune debilitado, entre otros, informó el Minsa.

VACUNACIÓN CONTRA ENFERMEDADES PREVENIBLES

La Municipalidad de Lima realizará la campaña de vacunación contra enfermedades prevenibles como varicela, virus del papiloma humano, hepatitis B, influenza, entre otras, a partir de este viernes 15 de octubre en el distrito de Villa El Salvador.

Niñas, niños, adolescentes, gestantes, adultos y mayores de 60 años podrán acceder a vacunas gratuitas contra enfermedades como varicela, rubeola, polio, rotavirus, difteria, tétanos, tos ferina, fiebre amarilla, virus del papiloma humano, hepatitis B, influenza y neumococo.

La jornada se realiza en alianza con el Centro Materno Infantil César López Silva, desde las 8:30 a.m. a 12:30 p.m., en la losa deportiva Tepro, ubicada a la altura del colegio Naciones Unidas, barrio 1, sector 2 - IV etapa de la urbanización Pachacámac.

REPORTE DEL MINSA SOBRE LA COVID 19 EN PERÚ

Un nuevo reporte de casos Covid-19 presentó el Ministerio de Salud (Minsa), con la finalidad de que la población se encuentre bien informada y con cifras oficiales.

Hasta el momento hay un total de 199 775 personas han fallecido a nivel nacional a causa de la Covid-19, según remarcó el Ministerio de Salud (Minsa).

Según precisó el registro de la Sala Situacional COVID-19, el 13 de octubre de 2021 se registraron 16 fallecidos en el territorio peruano.

Respecto de la cantidad de casos positivos de la enfermedad, el Ministerio de Salud aseguró que la cifra asciende a 2 187 368 a nivel nacional.

El balance diario muestra también que el número de personas que superaron el nuevo coronavirus es 2 164 746.

VACUNACIÓN PARA JÓVENES DE 18 AÑOS

El Ministerio de Salud (Minsa) dio inicio a la vacunación contra la Covid-19 a jóvenes de 18, 19 y 20 años de Lima Metropolitana, Callao, Lima región e Ica. Ante esto, ¿pueden ir todos a la vez?

La jefa de Inmunizaciones del Minsa, Gabriela Jiménez, explicó que de lunes a viernes la asistencia a los vacunatorios debe ser previa consulta a la plataforma web Pongo el Hombro y esa misma lógica se seguirá con este nuevo grupo etario.

“Toda la población de 18, 19 y 20 años está siendo programada en la plataforma. Antes de acudir al vacunatorio, ellos deben verificar el día y el lugar que les corresponde. Eso se hace para evitar colas innecesarias y para tener un servicio más ordenado”, dijo en canal N.

Lo que sí se está permitiendo de lunes a viernes, aseguró, es que si a alguien le tocaba vacunarse el lunes y no pudo hacerlo por trabajo u otro motivo, puede ir con su DNI cualquier día de esa semana u otro vacunatorio más cerca de su centro de labores.

“Si me cambié de domicilio o, por trabajo, hay otro vacunatorio cerca, pero distinto al que dice la web Pongo el Hombro, puedo ir allí y explicarle al personal de salud que no podré acudir al que se me está convocando por mi edad. Entonces se le atenderá sin problemas”.

