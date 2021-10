Mamá de Luis Advíncula habló por primera vez sobre Sheyla Rojas: “No valía para mi hijo”

Mamá de Luis Advíncula habló sobre la relación que tuvo su hijo con Sheyla Rojas. (Foto: Captura de TV e Instagram)

¡No era para su hijo! La mamá de Luis Advíncula, Noemi Castrillón, fue entrevistada por el programa ‘Al Sexto Día’ y se animó a hablar por primera vez sobre la relación que mantuvo el futbolista con Sheyla Rojas.

Como se recuerda, el programa Magaly Tv: La firme reveló el ‘affaire’ entre la modelo y el jugador de la selección peruana, quien le ofreció pagarle un viaje a España para tener un encuentro amoroso.

La señora fue consultada sobre este hecho y no dudó en arremeter contra la exintegrante de Esto es Guerra, asegurando que ella no estaba destinada a estar con su Advíncula. “ No, no valía para mi hijo ”, dijo.

Pese a la respuesta de Noemi Castrillón, la reportera mencionó que Sheyla Rojas era una de las mujeres más deseadas del Perú; sin embargo, la respuesta de la señora sorprendió a más de uno. “ Con su plata ”, comentó entre carcajadas.

Cabe precisar que hasta el momento Luis Advíncula no se ha pronunciado sobre este ‘affaire’ con la modelo peruana, el futbolista ha evitado por todos los medios hablar sobre su vida privada.

AMPAY DE MAGALY MEDINA

A fines de agosto de 2020, el programa de Magaly Medina reveló una fotografía donde se veía a la exchica reality sentada en las piernas del futbolista Luis Advíncula , abrazándolo y dándole un apasionado beso.

Asimismo, la ‘Urraca’ mostró las conversaciones que sostuvo Sheyla Rojas con un amigo donde ella aceptaba viajar por el mundo a cambio de joyas, paseos, pasajes y más.

ANTONIO PAVÓN Y SHEYLA ROJAS JUNTOS EN MÉXICO

Magaly Medina reveló que Antonio Pavón viajó junto a su novia Joi Sánchez y su hijo Antoñito a México para reencontrarse con Sheyla Rojas. Lo curioso es que todos se hospedarán en casa de Luis Miguel Galarza Muro, más conocido como Sir Winston, actual pareja de la influencer.

“Por invitación de Sheyla y su novio Lucho, (Antonio, su novia y Antoñito) van a hacer su cuarentena en esa casa. Van a estar 14 días en Guadalajara siendo huéspedes de Sheyla Rojas para después partir con destino a Filadelfia”, indicó.

SHEYLA Y ANTOÑITO SE REENCUENTRAN

En agosto de 2021, Sheyla Rojas viajó a España para ver a su hijo Antoñito tras varios meses de estar distanciados debido a la pandemia del coronavirus.

Lo curioso de este viaje es que Sheyla se reconcilió con su expareja Antonio Pavón y se mostraron unidos como una gran familia, al lado de Joi Sánchez, novia del torero.

“La grandeza está en el perdón”, escribió la exconductora de Estás en todas en su Instagram, demostrando así que ella y el torero se encuentran en buenos términos.

RODRIGO GONZÁLEZ OPINÓ SOBRE SHEYLA ROJAS

Rodrigo González se refirió a la reciente visita de Sheyla Rojas al programa Amor y Fuego y no dudó en calificarla como una “persona materialista”, sin embargo, resaltó que no le cae mal porque se le ve auténtica.

El conductor y su compañera Gigi Mitre hicieron un repaso de su entrevista con la modelo. Como se recuerda, la joven contó detalles de lo que fue su relación con Pedro Moral, su cercanía con Luis Advíncula y su viaje con Anderson Santamaría.

“ Es evidente, hay que basarnos de lo que gente hace. Sheyla se ve que sí es una persona materialista. No estamos diciendo si eso es bueno o es malo, ya depende cada uno, pero que lo es, sí, y un buen rato . No es que Pedro Moral esté describiendo a una persona ajena a lo que es evidentemente que es”, indicó Rodrigo González.

