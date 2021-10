Milena Zárate pide que retiren a Vania Bludau de Reinas del Show tras ser captada en discoteca

Milena Zárate arremete contra Vania Bludau. (Foto: América TV)

Milena Zárate se refirió a Vania Bludau, quien recientemente fue captada en una discoteca junto a su pareja Mario Irivarren. Esto luego que la modelo señalara en Reinas del Show que siempre cumple los protocolos de bioseguridad.

Vania Bludau señaló que sale solo con su familia y con su novio, además que nunca sale si su mascarilla, su facial y su alcohol. En el video que difundió Amor y Fuego se ve a la joven sin mascarilla, cero distanciamiento social y muchas personas a su al rededor.

Esto no pasó desapercibo por Milena, quien de inmediato pidió que retiren a Vania de Reinas del Show . Asimismo, señaló que ella no tendría problemas en regresar a la competencia.

“No me pareció justo, creo que yo debí tener una oportunidad. A ella le llega literalmente lo que pase en el programa, creo que lo está haciendo por cumplir”, indicó Milena sobre Vania Bludau.

Asimismo, resaltó que mucho se han contagiado en Reinas del Show por “irresponsables como Vania”.

“Es un tema bastante delicado, tuvimos que parar una semana porque hubo muchas personas que se cuidaban, pero gracias a personas que no, que son irresponsables resultaron también contagiadas, dentro de estas hubo personas que sí cumplían todos los protocolos, pero terminaron contagiadas por irresponsables como Vania” , indicó la colombiana.

“Yo pienso que hay que tener una empatía con las personas y respeto por el trabajo y la salud, porque tú estás en tu derecho de pararte de cabeza si quieres, pero no afectando a los que están a tu al rededor”, acotó Zárate, quien fue eliminada de la quinta gala de Reinas del Show tras enfrentarse a Diana Sánchez y Vania Bludau.

Es por ello que Milena pidió que retiren a la morocha y que la retornen al programa del baile, de ser posible. Así como sucedió con Leslie Moscoso tras la renuncia de Allison Pastor.

VANIA BLUDAU ES CAPTADA EN DISCOTECA Y SIN CUMPLIR PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Vania Bludau aseguró en Reinas del Show que nunca baja la guardia ante la pandemia, es más, solo sale con familiares y con su pareja Mario Irivarren, siempre con mascarilla, facial y alcohol. Además, se animó a dar recomendaciones al público.

Sin embargo, estas palabras no cobraron ningún sentido tras ser captada en una discoteca, el mismo día que se emitió el programa de Gisela Valcárcel.

Según el video que mostró Amor y Fuego, a Vania Bludau se le puede ver celebrando el cumpleaños de un amigo, sin mascarilla, sin distanciamiento social y con muchas personas a su al rededor.

Como se recuerda, la joven indicó que a pesar que se vacunó en abril, no deja de cuidarse para evitar contagiarse.

En la reunión también se le ve a Macarena Vélez, muy feliz y sin cero distanciamiento social.

Vania Bludau fue vista en fiesta en plena pandemia. (Foto: América TV/ Amor y Fuego)

RODRIGO GONZÁLEZ CELEBRA AMPAY DE VANIA BLUDAU

Tras emitirse el informe, el conductor de TV no dudó en festejar que se le haya “desmentido” a Vania Bludau. Asimismo, indicó a la modelo que no asegure algo que no practica.

“Qué fácil es tomarle el pelo a la teleaudiencia, ella dice, uso la mascarilla. El alcohol lo tiene en el vaso, no el gel de manos. No estamos viendo la misma película que nos cuenta a lado de la farisela (Gisela Valcárcel)”, señaló Rodrigo.

“Ay, qué pena que teníamos estas imágenes para desmentirte, qué pena que te descubrimos. No digas otra cosa en cámaras”, acotó bastante fastidiado con la actitud de Vania Bludau.

Como se recuerda, Reinas del Show regresó este sábado 9 de octubre tras estar ausente por una semana. Esto luego que Gisela Valcárcel confirmara la ola de contagios en su programa.

En esta oportunidad, el espacio de América TV regresó anunciando sus nuevas medidas de seguridad. Para la última gala presentaron bailes sin tocarse. Por su parte, Gisela aseguró que todos eran consientes de esta situación y que se cuidaban para cuidar a sus demás compañeros.