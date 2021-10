Esto es Guerra: Por está razón no se emitirá hoy el reality de América TV

Esto es Guerra no se emitirá este jueves 14 de octubre. (Foto: Instagram)

Esto es Guerra se ubica de lunes a viernes entre los programas más visto de la televisión peruana, por lo que cuenta con miles de seguidores a nivel nacional. Lamentablemente para sus fans, este jueves 14 de octubre no se transmitirá.

A través de la programación que ofrece Movistar Play se puede observar que el reality no se encuentra disponible el día de hoy . Asimismo, este medio pudo conocer que efectivamente el programa no saldrá al aire.

Una de las razones de su no emisión es el encuentro que sostendrán Perú y Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022 . Y es que América Televisión se encargará de emitir la antesala del partido.

Cabe precisar que el enfrentamiento entre la blanquirroja y la albiceleste se llevará a cabo a las 6:30 p.m. (hora peruana). El equipo dirigido por Ricardo Gareca llega golpeado luego de perder ante Bolivia en La Paz.

Además, la selección peruana buscará sacar algún punto en Buenos Aires para seguir con su sueño de clasificar al siguiente Mundial, aunque la tiene bastante complicada con el actual campeón de la Copa América 2021.

Esto es Guerra no se encuentra dentro de la programación de América Televisión. (Foto: Movistar Play)

¿QUÉ DIJO ROSÁNGELA TRAS SER ELIMINADA DE ESTO ES GUERRA?

Rosángela Espinoza usó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre su reciente eliminación en Esto es Guerra. La guerrera sorprendió al indicar que “es la primera vez que se siente tan bien”.

La modelo agradeció a sus seguidores por el apoyo y también les aseguró que no ha llorado tras ser retirada de competencia.

“Ya finalizó esto y hay que tomarlo de la mejor manera, más madura, ¿llorar? no. Yo ya lo sentía, yo lo sabía. Ahora a enfocarme en mis proyectos , sé que me irá muy bien con la bendición de Dios, estoy muy agradecida por su cariño, estoy tranquila. No he llorado, eh”, acotó a través de un video en su historia de Instagram.

CÓMO VER LATINA TV EN VIVO PARA EL PERÚ VS. ARGENTINA

Latina es el canal que transmitirá el partido de Perú en esta fecha de Eliminatorias Qatar 2022. Para ver la señal EN VIVO puedes conectarte desde cualquier parte del mundo siguiendo estos pasos:

- Página web: Para ver Latina en vivo basta con que visites www.latina.pe/tvenvivo o hagas clic en el botón “vivo” que está en la parte superior derecha de la página.

- App Latina: Descárgala para tu dispositivo .Android o iOS.

PERÚ VS. ARGENTINA VÍA MOVISTAR DEPORTES

Sintoniza Canal 3 y 703 (HD) para disfrutar de todos los contenidos que trae Movistar Deportes. ‘Al Ángulo, ‘Después de Todo’, ‘El Camerino’, ‘Fuera de Lista’, ‘Full Ruedas’, entre otros, son algunos de los programas que encontrarás en este canal deportivo.

Además, Movistar tiene otros canales ‘hermanos’ donde también puedes disfrutar de todos los partidos EN VIVO de Eliminatorias. Estos son:

Movistar Plus: Canal 6 / HD 706

Movistar Eventos: Canal 11 y Canal 15 / HD 711 y 715

GOLPERU: Canal 14 / HD 714

