Netflix: 4 películas que son basadas en la vida real

El universo de Netflix tiene muchas historias que contar. Hay todos los géneros, como la ciencia ficción y la magia, pero algunos se basan en hechos reales: accidentes, bodas, bodas, eventos paranormales, viajes y biografías. La importancia de estos eventos llamó la atención de directores o compañías cinematográficas que decidieron llevarlos al cine.

Si quieres saber qué series contiene el catálogo del sitio de historias y personajes que realmente existieron, a continuación enumeramos algunas películas para que te animes verlas, pues cuando se trata que una trama es basada en la vida real, le da un valor agregado.

1. Madame Curie

Esta película, que ha sido rebautizada como Madame Curie, es una adaptación de ‘Radioactive Marie y Pierre Curie: a Tale of Love and Fallout’, una novela gráfica lanzada por Lauren Redniss en 2010. La sinopsis oficial de esta película dice: “Una mente brillante y un amor sin barreras: Marie Curie y su marido, Pierre, se embarcan en un viaje científico que marcará el curso de la historia “.

La protagonista de esta película es la actriz británica Rosamund Pike, que se hizo famosa en 201 por su papel protagónico en Gone Girl (Lost), y más recientemente en I Care a Lot (Neglect, I care of you). En esta ocasión, tiene el desafío de representar a una mujer totalmente dedicada a su labor intelectual que enfrenta diversos dilemas personales y profesionales al vivir en una sociedad profundamente machista.

Hasta ahora, Madame Curie ha recibido críticas mixtas de la prensa especializada, aunque el consenso sobre su calidad parece ser positivo y, de hecho, el desempeño de Pike es uno de los aspectos más elogiados. Por ejemplo, Amy Nicholson de Variety describió esta película como “un drama iluminado por la extravagancia creativa de Satrapi. El mundo aplaudió la creación de Curie mucho después de su muerte y pulió su imagen de mármol. "

En cuanto a la verdadera historia de Marie, cabe recordar que no solo fue galardonada en dos ocasiones con el Premio Nobel de Física en 1903, sino también de Química en 1911 tras descubrir elementos como el radio y el polonio. De hecho, hasta el día de hoy es la única persona que ha ganado dos premios Nobel en diferentes campos científicos.

2. Los piratas de Somalia

Los piratas de Somalia. (foto: FilmAffinity)

Jay Bahadur (Evan Peters) es un periodista recién graduado que, como todos en esta profesión, espera con ansias su gran oportunidad para escribir un artículo importante. Sin embargo, parece estar ganando la batalla el día a día y la madre de Jay lo obliga a limpiar la nieve para pagar el alquiler.

Un día, Jay Seymour conoce a Tolden (Al Pacino), un médico que le aconseja que si quiere tener éxito debe viajar a la escena del crimen, por lo que decide escribir un libro sobre los piratas de Somalia como él mismo, tarea que posteriormente resultará peligrosa.

3. La lavandería

Película La lavandería. (foto: El Blog Salmón)

Los Papeles de Panamá, uno de los mayores escándalos de blanqueo de capitales de la historia. Documentos que vinculaban a políticos y otras personalidades de las finanzas, el deporte y el arte con el blanqueo de capitales sistemático y la evasión fiscal a través de paraísos fiscales.

Un grupo de periodistas participa en el descubrimiento de 11,5 millones de estos archivos, todos vinculados a las figuras políticas más poderosas del mundo con cuentas bancarias secretas para eludir impuestos.

4. Inconcebible

Película Inconcebible. (foto: Finde - La Tercera)

Basado en el artículo ganador del premio Pulitzer 2015 ‘An Incredible Rape Story’, Inconsible cuenta la historia de Marie Adler, de 18 años, que denunció una violación y luego retiró su testimonio mientras dos detectives en diferentes partes del país investigan pruebas y que finalmente podrían revelar la verdad.

En su terrible experiencia para encontrar justicia, los repetidos testimonios e interrogatorios policiales la presionan para que admita falsamente que inventó todo. La trama registra cómo se puede inducir emocionalmente a alguien a decir algo incorrecto.

Debido a este escepticismo y prejuicio sobre las declaraciones de abuso hechas por mujeres, el violador pudo abusar sexualmente de otras mujeres durante años hasta que dos detectives lo arrestaron.

