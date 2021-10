Tacna a punto de lograr la ‘inmunidad de rebaño’ ante el COVID-19: el 70% de su población está vacunada con ambas dosis

A un paso de la inmunidad deseada. La región Tacna se encuentra en una situación expectante respecto a la lucha contra la pandemia de covid-19. Ya no registra fallecidos por esta enfermedad desde hace tres semanas y, además, está muy cerca de conseguir la ansiada inmunidad de rebaño, por lo que sería el primer departamento en nuestro país en poder alcanzar este objetivo.

El balance fue realizado por el director regional de Salud de Tacna, Oscar Galdos Rodríguez, quien dijo que ello es consecuencia del trabajo articulado entre las diversas instituciones regionales y del gobierno nacional, de la ciudadanía pero principalmente de las vacunas.

Sostuvo que en estos momentos el 85% de la población ya cuenta con la primera dosis; en tanto, el 71.2 % ya está inmunizada con las dos dosis. Con respecto a los menores de 17 años, dijo que se ha llegado a un 55%, pero en este último grupo solo se aplicó la primera dosis.

“Es un gran avance en la tarea por proteger a la población, la ciudadanía ha actuado con responsabilidad y estar preparados para enfrentar una probable tercera ola”, expresó

Galdos explicó que, de acuerdo a los estándares internacionales, para alcanzar la inmunidad de rebaño se tiene que tener vacunada a la población (con las dos dosis) en un 80 % y en Tacna están en un 71 % y que se trabaja para alcanzar la ansiada meta.

“Estamos cerca y estamos trabajando en ello”, aseveró Galdos tras indicar que la principal preocupación es lograr vacunar a unas 12,000 personas a las que aun les falta la segunda dosis.

“Por eso estamos yendo casa por casa para poder vacunarlos, esa es nuestra prioridad”, subrayó.

En declaraciones para la Agencia Andina, el director de Salud de Tacna dijo que si bien han bajado ostensiblemente los índices de fallecidos, contagiados y pacientes UCI, ello no los detiene y sigue vacunando a la población, incluso yendo a buscar a los rezagados casa por casa.

“En estos momentos estamos aplicando otra estrategia yendo a entidades públicas y privadas para vacunar a todos aquellos que por trabajo no pueden asistir a los puntos de vacunación y no porque no quieran hacerlo”, anotó.

Respecto a la eventualidad de una tercera ola, el funcionario dijo que se ha establecido una estrategia en infraestructura y en personal que fue evaluado por un equipo de Lima.

Desde abril estamos preparados para una tercera ola y solo esperamos, en caso se presente no nos golpee como si ocurrió con la segunda, declaró.

El titular de la Diresa, manifestó que es probable que ya esté la tercera ola en Tacna porque ha habido un incremento de casos positivos, en especial, de la variante delta aunque no son de estado grave.

“Estamos controlando esos casos para que no se propaguen teniendo en cuenta que se trata de una variable que es más contagiosa que otras”, expresó.

Sobre la posibilidad de abrir la frontera con Chile, dado el avance logrado en la vacunación en Tacna, dijo que no es conveniente en estos momentos porque en Arica hay mas casos de la variante delta que la región limítrofe peruana.

En Tacna hay 17 casos y en Arica 112, entonces el tema no es por nuestro lado sino por el de ellos a pesar de que ya tienen el 82 % de su población vacunada con las dos dosis, explicó Galdos quien precisó que se tiene un permanente contacto con las autoridades sanitarias de Chile para coordinar diversas acciones y experiencias.

VACUNACIÓN EN LIMA: JÓVENES DE 18 YA PUEDEN INOCULARSE

La jefa de Inmunizaciones del Minsa, Gabriela Jiménez, explicó que de lunes a viernes la asistencia a los vacunatorios debe ser previa consulta a la plataforma web Pongo el Hombro y esa misma lógica se seguirá con este nuevo grupo etario.

“Toda la población de 18, 19 y 20 años está siendo programada en la plataforma. Antes de acudir al vacunatorio, ellos deben verificar el día y el lugar que les corresponde. Eso se hace para evitar colas innecesarias y para tener un servicio más ordenado”, dijo en canal N.

Comentó que si bien los vacunafest -antes vacunatones- son flexibles y permiten la inmunización de todos, aunque respetando la edad mínima, para la vacunación de lunes a viernes siempre será necesario revisar dónde y cuándo nos toca, a fin de evitar un viaje en vano.