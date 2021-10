¿Qué carreras estudiaron los millonarios del mundo?

Multimillonarios del mundo. (foto: Forbes Colombia)

No hay muchos millonarios en el mundo, pues constituyen solo una pequeña fracción de la población. Pero, tienen más dinero que casi todos los demás juntos y eso se debe a una serie de factores clave que han podido utilizar para su ventaja.

Invierten sabiamente, no dedican su tiempo a hacer cosas que no necesitan y trabajan duro para que sus negocios despeguen y muchos de ellos también han elegido carreras estratégicas cuando se trata de la universidad. (igualmente, eso no garantiza que te convertirás en millonario).

Entonces, ¿Qué están haciendo los millonarios para obtener esos enormes beneficios económicos cada mes (o día)? Fundada por el especialista en finanzas Dave Ramsey, Ramsey Solutions ha realizado la encuesta más grande de alrededor de 10,000 millonarios de todo el mundo (llamada Estudio Nacional de Millonarios) para comprender qué hacen de manera diferente y qué comportamientos puede tener en común que contribuir al éxito.

LA ESTRATEGIA DEL ‘PLAN 401K’

Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk y muchos de los hombres más ricos del mundo han dicho que invertir es una parte importante de su riqueza y los simples mortales no realizan. La encuesta encontró que 8 de cada 10 millonarios invirtieron en el plan 401K de su empresa, un plan de inversión y jubilación.

Esto significa que cada mes las cotizaciones se deducen automáticamente del salario y se invierten en los fondos de su elección, y estos ingresos se deducen una vez que la persona alcanza la edad de jubilación.

Además, 3 de cada 4 realizan inversiones fuera de los planes de la empresa, pero no sin antes realizar un análisis de riesgos, sin dejarse llevar por lo llamativo o los impulsos del momento. Otra clave es que la mayoría de los millonarios están ahorrando todo el tiempo, y la encuesta dice que este ahorro llevó a muchos de ellos a convertirse en millonarios alrededor de los 49 años.

El elemento más importante es lo que producen. La encuesta encontró que los millonarios viven con menos de lo que ganan (un 94%) y realmente se esfuerzan por estar libres de deudas de tarjetas de crédito. 93% incluso dijeron que usan cupones cuando compran y limitan el gasto de su restaurante a no más de S/. 780 mensuales.

¿DÓNDE Y QUÉ ESTUDIARON?

El 79% de los millonarios en la encuesta dijeron que no recibieron herencia de sus padres. Así mismo, 8 de cada 10 provienen de familias desfavorecidas, de clase media o incluso inferiores. Solo el 2% tenía familias de altos ingresos. Por otro lado, el 93% de los hombres más ricos del mundo aseguran que se han hecho millonarios gracias al trabajo duro, al ahorro y al cuidado de sus finanzas, y al no tener puestos de liderazgo con altos sueldos.

Con estos detalles, la encuesta reveló las 5 carreras que los millonarios estudiaron (en Estados Unidos):

- Docencia

- Gerencia

- Leyes

- Ingeniería

- Contaduría pública certificada (CPA)

Solo el 8% de los millonarios no han estudiado en colegios privados. El 88% se ha graduado de la universidad y el 52% tiene una maestría o doctorado y dice que el nombre de la escuela o universidad no es tan importante, pero lo que haces con tus conocimientos y contactos. Es importante recalcar que personajes de renombre como Steve Jobs, Bill Gates y Mark Zuckerberg ni siquiera se graduaron de la universidad.

Forbes revela cuales son las universidades en EE.UU. que más millonarios ha producido hasta el momento:

- Harvard (29 millonarios)

- University of Pennsylvania (28 millonarios)

- Stanford (28 millonarios)

- Yale (21 millonarios)

- Mumbai University (20 millonarios)

- Cornell (18 millonarios)

- University of Southern California (15 millonarios)

- MIT (14 millonarios)

- Columbia University (11 millonarios)

- Princeton (11 millonarios)

- Berkley (11 millonarios)

