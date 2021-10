Melissa Paredes regresa a la conducción de América Hoy tras vencer al coronavirus: “Más fuerte que nunca”

Melissa Paredes está de vuelta en América Hoy. (Foto: GV Producciones)

¡Ya está de vuelta! Melissa Paredes volvió a pisar el set de América Hoy luego de vencer al coronavirus. La conductora de América TV sorprendió a los televidentes a inicios de octubre al confesar que se había contagiado, por lo que tuvo que permanecer en cuarentena.

Sin embargo, la actriz regresó a la conducción de América Hoy este martes 12 de octubre . Su retorno emocionó a sus compañeras Ethel Pozo y Janet Barboza, quienes también estuvieron en cuarentena por unos cuantos días.

“¡Por fin! Estoy feliz, contenta y agradecida con el programa por otra vez abrirme las puertas”, fueron las primeras palabras de Melissa al pisar el set de televisión.

“A mis abuelitos que me esperaron y que me escribían, me decían ‘¿cuándo vuelves?’. Aquí estoy más fuerte que nunca”, añadió Paredes bastante emocionada.

Lo que llamó la atención de Edson Dávila, más conocido como Giselo, fue la renovada figura de Melissa Paredes, quien dejó en evidencia que había bajado unos cuantos kilos luciendo un ceñido vestido rojo.

Finalmente, la exprotagonista de Dos Hermanas criticó a Giselo por haber buscado su reemplazo en su ausencia. “El hipócrita... ‘Ay que venga Natalia Salas’ decía”, bromeó Melissa sobre su compañero.

La conductora superó la enfermedad tras varios días de cuarentena. (Foto: GV Producciones)

SU HIJA TAMBIÉN SE CURÓ

Recordemos que el viernes 8 de octubre Melissa Paredes alegró a sus seguidores al anunciar que se liberó del COVID-19.

A través de su cuenta de Instagram, la también actriz señaló que, tras cumplir la cuarentena y realizarse algunas pruebas, dio negativo a las pruebas de coronavirus que se realizó.

Ella se mostró bastante emocionada al dar esta noticia, pues esperaba recuperarse pronto para poder volver a sus actividades con normalidad. Cabe precisar que ella se encontraba participando en Reinas del Show.

“Eso, muy bien... Eso, je, je, je... A mí me hicieron molecular y cuantitativa... Mi bebé valiente... Choca esos cinco”, expresó en un primer momento al ver cómo su pequeña se sometía a la prueba de descarte del coronavirus.

“Mamá ya no tengo coronavirus...no”, fueron las tiernas palabras de la pequeña al sentirse libre de la enfermedad junto a la exchica reality, quien aplaudió la fuerza con la que ha llevado su pequeña esta enfermedad.

“¿Ya no tienes coronavirus? Luego vino mi doctor soñado a corroborar los resultados y a darme el alta por fin! Después de mis pruebas negativas... Gracias, gracias por todos sus mensajes, estoy feliz. ¡Por fin free COVID! Los amo demasiado, gracias”, dijo bastante emocionada.

Hija de Melissa Paredes dio positivo a coronavirus. (Foto: Instagram)

MELISSA SUFRE DE RARA ENFERMEDAD

En la primera gala de la segunda temporada de Reinas del Show, Melissa Paredes sufrió un leve desvanecimiento que dejó preocupado a más de uno.

Aunque varios pensaron que la concursante del reality de baile se encontraba en la dulce espera, ella explicó luego que padece de una enfermedad que le produce mareos y pérdida del equilibrio.

“Fui al otorrino y me diagnosticaron vértigo postural del oído derecho , que son unos cristales que se desacomodan, no están en sus canales. Me hicieron un procedimiento y tomo pastillas cada ocho horas”, señaló.

El padecimiento que sufre en el oído derecho empeoró al ingresar al programa de Gisela Valcárcel, ya que en cada presentación debe bailar al ritmo de la música.

Sin embargo, ahora que sabe al fin que sufre de vértigo postural, Melissa Paredes indica que puede controlar los episodios con la medicación recetada por su doctor de cabecera.

SEGUIR LEYENDO: