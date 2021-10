Free Fire: descubre cómo obtener skin de Venom

Free Fire x Venom. (foto: eGames.news)

La próxima colaboración entre Free Fire y Venom: Let There Be Carnage está a muy pocos días de apreciarse en el videojuego. Con esta colaboración, los jugadores podrán disfrutar de una variedad de contenido exclusivo del famoso personaje y su mundo.

Gracias a una reciente publicación que brindo Garena, dio a conocer un próximo calendario de eventos que les dará a los usuarios el conocimiento a los artículos que estarán disponibles como resultado de la colaboración. Uno de los artículos más populares en exhibición es el conjunto de ropa de calle We Are Venom, disponible a través del evento Chaos Quest.

El evento ‘Chaos Quest’ está programado para abrirse el 16 de octubre y finalizará el 2 de octubre. Durante este evento, se espera que los usuarios completen varias misiones específicas como: Por ejemplo, juega un juego con tus amigos varias veces, consigue un cierto número de muertes y juega Free Fire durante 60 minutos.

(Foto: Twitter)

A continuación, los jugadores deben recolectar 15 fichas de Carnage e intercambiarlas por el conjunto We Are Venom Streetwear. El vestuario del personaje temático es muy exclusivo, al ser verdaderamente atractivo a los ojos del público. Como resultado, los jugadores no tienen que perderse y completar todas las misiones.

Los usuarios pueden abrir la sección de eventos en Free Fire y luego seleccionar la pestaña FF x Venom. Allí deben elegir la sección Chaos Quest y, después de completar las misiones, recoger las fichas de Carnicería de la pestaña “Recoger fichas”. Una vez que los jugadores tengan suficientes fichas de Carnage, pueden cambiarlas por el atuendo We Are Venom Streetwear desde la pestaña ‘intercambio’.

CÓDIGOS DE CANJE 12 DE OCTUBRE

Consulte los códigos de canje gratuitos de Free Fire para hoy, 12 de octubre de 2021, para que tenga más posibilidades de ganar cada una de sus partidas. Solo tienes esta fecha para realizar el cambio, así que no pierdas la oportunidad.

- GH7N-3ZKC-FA7Q

- EV4S-2C7M-MA52

- WDYM-TRUW-FU34

- M5MPQVB-RFGQ

- 84J9-EYTY-FSMV

- 2BEM-BE4T-XU4P

- 4MZJ-669A-XEEU

- BQ36-7997-2QVT

- JX5N-QCM7-U5CH

- VDVC-THUM-TEYK

- PR59-EZW4-HSZ9

- X59F-7V69-87MA

- JX5N-QCM7-U5CH

- VDVC-THUM-TEYK

Free Fire x Venom. (foto: Geekmi)

EVENTO FREE FIRE X VENOM

Free Fire x Venom es la nueva colaboración que Garena está preparando para su enorme comunidad de jugadores. La compañía compartió detalles sobre este evento a través de sus diversas cuentas de redes sociales, y esta vez fue de YouTube. Un video promocional nos muestra lo que sucederá con el aterrizaje de Symbiote en Bermuda.

Con el estreno de la película Venom: let there be Carnage, Garena sorprendió a sus miles de fanáticos al lanzar un teaser de la próxima colaboración que recibirá tanto Free Fire como Free Fire Max, que demuestra que el simbionte es todo se apodera de Bermuda.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL EVENTO?

Aunque los creadores aún mantienen el misterio sobre esta colaboración entre el enemigo de Spiderman y el Battle Royale, algunos insiders han lanzado varias novedades que llegarán al videojuego.

Por ejemplo, el canal 2 de YouTube RK Gaming (presiona el enlace para ver el video) reveló que no habrá máscaras de ambos simbiontes (Venom y Carnage) como sucedió en Fortnite, pero que Garena ha diseñado trajes como chaqueta, pantalón y hasta una máscara inspirada. caracteres.

nuevos elementos en Free Fire. (Instagram: @indiaofficialfreefire_leaker)

A su vez, el usuario de Instagram, indiaofficialfreefire_leaker, publicó una serie de fotografías en las que se visualiza una mochila, skin de moto y la caja de botín con temática de Venom y Carnage.

El dato: todo este contenido fue encontrado en los códigos de Free Fire, por lo que se espera que se hagan oficiales en los próximos días con el lanzamiento del evento de Venom y Carnage, cuya fecha de estreno aún no se ha revelado.

SEGUIR LEYENDO: