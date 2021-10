El Agustino: Policía captura a ‘pepera’ que era buscada por muerte de un estudiante en hostal

Mujer fue capturada por la PNP tras largos meses de seguimiento.

Por fin la madre de Jaime Chirre Guido de 25 años puede sentirse más tranquila y confiar en la justicia peruana, luego de que la policía dé con el paradero de la mujer acusada de haberle quitado la vida a su hijo en el 2020.

Tuvo que pasar 10 meses de largos seguimientos y operaciones tácticas para que las fuerzas del orden puedan conocer y dar con el paradero exacto de Yuly Zegarra Cruz de 30 años, sindicada de pertenecer a la banda Las Peperas de Santa Anita.

Según comentó la madre de Jaime, en el mes de diciembre del 2020, su hijo salió a una reunión de amigos y nunca más lo volvió a ver. La desesperación la invadió y no dudó en ir a la dependencia policial a poner una denuncia para dar con el paradero de su hijo.

Luego de las diversas investigaciones y al dar con el paradero de un amigo que acompañaba a Jaime, se pudo dar con el hallazgo del joven, quien lamentablemente fue encontrado sin vida dentro de un hostal en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Asimismo, el amigo cuenta que al despertar en la mañana siguiente, ninguno de los dos tenían sus pertenencias como billeteras, celulares, reloj, entre otras cosas.

Tras este cruel acto, la mujer culpable de ‘pepear’ a Jaime decidió fugarse de la capital y cambiar su aspecto físico para pasar desapercibida por la policía. Primero, empezó por teñirse el pelo de color negro, ya que cuando cometió este asesinato lucía una cabellera amarilla y luego cambió el color de sus ojos con la ayuda de lentes de contacto.

“Así se cambie de look, igualito es una asesina porque ella ha ido con alevosía y ventaja a matar a mi hijo. Ella sabe que esa pastilla mata a las personas y sin embargo se la dio a mi hijo”, precisó Marisol Guido, madre de Jaime Chirre, quien fue encontrado sin vida el 27 de diciembre del 2020.

Tras las pesquisas y las declaraciones de este amigo, los detectives pudieron armar un esquema de cómo sucedieron las cosas entre esta mujer acusada de matar a Jaime en aquella reunión.

Los efectivos manifiestan que los amigos ingresaron a dicho cuarto acompañados de dos mujeres identificadas como Yuly Zegarra y Luisa Irene Sánchez Candela (29), a las que conocieron dentro de un bar. En dicha habitación siguieron bebiendo y estas colocaron un somnífero en las bebidas, lo que provocó la muerte de uno de ellos.

“Nadie me va a devolver la vida de mi hijo. Así esa mujer se pudra en la cárcel no me lo va a devolver a mi hijo. Pero mi consuelo va a ser poco, porque ellas son madres, se van a ir presas y van a pagar alejándose de sus hijos. Ese va a ser su peor castigo”, dijo la madre de la víctima mortal entre lágrimas y esperando justicia por la muerte de su hijo.

NIEGA SU PARTICIPACIÓN

Al ser detenida por la policía, Yuly Zegarra negó los cargos y manifestó que ella jamás participó de la reunión de los jóvenes en el hostal y que todo sería un plan macabro para perjudicarla. Sin embargo, la policía no le creyó estos descargos, ya que existe cantidad de evidencias para que esta mujer cumpla prisión en la cárcel y sea procesada.

“Yo no estaba ahí, me retiré a las 8 de la noche me fui del lugar porque tenía que ir a cuidar a mi hijo”, aseguró mientras era intervenida por la PNP.

“Las huellas están ahí, hay pruebas de que ella es la culpable. Ella jamás imaginó que yo no me detendría por buscar justicia por mi hijo”, puntualizó la madre de Jaime quien espera que todo el peso de la ley caiga sobre la acusada

