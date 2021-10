Melissa Klug reaparece en redes con fuerte mensaje: “puede enterrarte con cada una de mis palabras”

Melissa Klug le envía fuerte mensaje a sus detractores. (Foto: Instagram)

Luego de estar en medio de distintas discusiones la última semana, Melissa Klug decidió tomarse un descanso para desintoxicarse de las redes sociales y alejarse de la farándula para relajarse.

Sin embargo, la empresaria no duró mucho sin usar su Instagram y volvió a las redes con un contundente mensaje donde daba a entender a sus detractores que vuelve más fuerte que antes.

“Estuve perdida, pero ya volví... Recuerda los pequeños detalles, le gusta tener su espacio personal, discute con argumentos válidos, desaparece cuando le apetece, siempre lucha por las injusticias, puede enterrarte con cada una de sus palabras”, fueron las palabras que publicó Melissa en su Instagram.

Recordemos que la semana pasada, la ex de Jefferson Farfán no se quedó callada y respondió a la colombiana, Milena Zárate por comentar sobre su relación con el futbolista Jesús Barco.

Asimismo, fue protagonista de otras fuertes declaraciones cuando la salsera Yahaira Plasencia afirmó que no se había metido en medio de ninguna relación.

MELISSA KLUG VS YAHAIRA PLASENCIA

La cantante de salsa, Yahaira Plasencia declaró en una entrevista para un diario local que pese a los rumores, nunca se metió en el romance entre Jefferson Farfán y Melissa Klug.

“Nunca fue cierto. En ese punto estoy tranquilísima, allá la gente que lo quiera creer, no puedo tocar todas las puertas de las casas del Perú para decirles ‘mira, yo soy así’, pero tú me hablas de ese tema ‘quitamaridos’, que te metiste en una relación, y no es así. Aparte que en su momento la otra persona aclaró el tema y mostró pruebas”, expresó para el diario el Trome.

Dichas declaraciones dejaron a Melissa Klug sorprendida y según afirma, aún guarda las comprometedoras conversaciones que mantenía la salsera con el futbolista cuando aún eran pareja.

Hay que tener una verdadera con... ciencia. ¡Qué increíble! Le recuerdo que aún guardo sus mensajes (por el caso de Jefferson Farfán) por si le dio amnesia”, señaló Klug, quien además calificó a la salsera de tener doble cara. “Como siempre le digo, tiene cara de concreto. Ella solita se pone una lápida”, añadió

MELISSA KLUG VS MILENA ZÁRATE

El programa de Magaly Medina, emitió un informe sobre las declaraciones que hizo Milena Zárate sobre el reciente compromiso de Melissa Klug con el futbolista Jesús Barco por ser un hombre muy joven para ella.

“Melissa ya es una mujer revivida, tiene cinco hijos, ha tenido tantos compromisos y piensa que con él (Barco) encontró lo que no encontró con los demás... ¿Quién es una para decirle que no lo haga?”, fueron las palabras de la cantante.

Además, recalcó que Barco es un niño que aún no ha vivido todas las experiencias que amerita un chico de su edad y que Melissa ya es una mujer que ha vivido bastante y quien además se acaba de convertir en abuela.

“Para mí, (Jesús) es un niño porque con 24 años es una criatura que recién ha empezado a vivir. Ella es una mujer que ya quemó etapas y hasta abuela ya es. El chico recién está empezando y va a llegar un momento donde va a querer vivir lo que debería vivir en este momento”

Tras ello, Magaly mostró un pantallazo de la conversación privada que tuvo con Melissa luego de enviarle las declaraciones de Milena a través de WhatsApp.

“¿Jamás a ella? No te pases pues. El burro hablando de orejas y fijándose en la paja del ojo ajeno. Hay que tener con... ciencia”, se puede leer en la conversación.

