K-Dramas resultaron afectados por nueva ola de COVID-19

Una cadena de eventos desafortunados se desató en estos últimos días dentro del mundo del mundo de los K-dramas. Esto después de que el actor Seo Sung-jong fue diagnosticado con coronavirus el pasado miércoles.

El actor comenzó a experimentar síntomas el pasado domingo 16 de agosto, y se hizo la prueba dos días después, su resultado llegó el miércoles.

El que la prueba haya sido positiva tuvo como consecuencia que el drama “To All The Guys Who Loved Me” (A todos los hombres que me amaron), estelarizado por Hwang Jung-Eum y Yoon Hyun-Min, suspendiera sus grabaciones. Ahora tanto el elenco como el equipo de producción fueron puestos en cuarentena y varias pruebas se realizaron.

“Después de que el actor dio positivo, el productor y el equipo que estaba con él en el set se aislaron y están siendo evaluados. Sólo participó en el rodaje una vez, y los actores principales como Hwang Jung-eum no estaban allí. La filmación se ha detenido”, reveló una fuente, según el diario Korea JoongAng.

Sin embargo, algunos de los trabajadores que laboran para este drama, también se encontraban en el “Do Do Sol Sol La La Sol”, por lo que su filmación tuvo que ser suspendida, de acuerdo con el sitio en línea Manila Bulletin.

Aunado a esto las presentaciones de dos obras de teatro, “Jjambbong” y “Ganado”, las cuales se encontraban exhibiendo en el distrito Jongo en el centro de Seúl, fueron canceladas.

Pero para los actores que se encontraban en estas obras, Kim Won-hae de 51 años y Heo Dong-Won de 40, fue demasiado tarde, ya que el mismo sitio confirmó que ambos fueron diagnosticados con COVID-19.

El sitio online reportó que fue la agencia de Kim Won-hae la que confirmó que su cliente había sido diagnosticado con el virus este jueves. El actor decidió auto aislarse y planea entrar a un hospital en cuanto una camilla esté disponible.

Heo Dong-won, también se encontraba trabajando en “Do Do Sol Sol La La Sol”, por lo que no se sabe si alguien más fue contagiado y mucho menos hay una fecha de regreso para reiniciar las grabaciones.

Corea del Sur en alerta

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) ha informado este jueves del registro de 288 nuevos casos positivos, 276 de ellos de transmisión local. Las autoridades alertaron que el brote de Seúl está cerca de estallar a nivel nacional, tras alcanzar 16.346 casos acumulados.

El país asiático ha registrado más de 1.500 nuevos casos desde la última semana, alcanzando cifras récord que no se veían desde hace cinco meses, como la del miércoles cuando se rozaron los 300 positivos.

Las autoridades sanitarias han advertido que esta semana será clave para determinar si Corea del Sur se halla ante una nueva ola de coronavirus, según ha adelantado la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

La mayoría de los casos de este último rebrote proceden del área metropolitana de Seúl y están relacionados con los contagios locales de una iglesia de la capital, cuyos feligreses, instados por su pastor, celebraron el pasado fin de semana una manifestación en contra del Gobierno a la que acudieron millares de personas.

Ante ello, el primer ministro de Corea del Sur, Moon Jae In, anunció que tomaría “medidas enérgicas y severas” contra aquellos que hayan instigado esta concentración pues “ponen en claro riesgo las acciones llevadas a cabo para contener la pandemia”.

