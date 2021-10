Batalla de los Gallos: estos son los clasificados para la Final Internacional 2021

Skone performs during Red Bull Batalla de los Gallos National Final in Madrid, Spain on October 23, 2020 // Jacobo Medrano/Red Bull Content Pool // SI202010240025 // Usage for editorial use only //

Las batallas de rap van volviendo a la normalidad poco a poco, luego de hacerse a puertas cerradas durante más de un año debido a la pandemia. Este viernes se realizó una nueva final nacional de Batalla de los Gallos en España con público en el WiZink Center de Madrid. El ganador fue Gazir tras vencer en la final a Sweet Pain. Cabe recordar que Gazir viene de ganar el mes pasado la FMS Internacional. “No me lo creo, no lo puedo describir. Ahora mismo me estoy preguntando, ¿por qué yo?”, fueron las primeras palabras del asturiano Gabriel Sánchez de 19 años tras coronarse campeón.

De esta manera ya hay 11 clasificados a la gran final internacional de la Red Bull Batalla que se realizará en Chile el próximo 11 de diciembre. En total serán 16 los MCs que disputarán el título.

Como se sabe, Stick fue el ganador de Perú en setiembre tras derrotar a Litzen en la final. Otro nombre que llama la atención es la representante colombiana Marithea, quien se convirtió en la primera mujer en llegar a este evento internacional al superar a Airon en la final.

Como se sabe, los tres primeros puestos de la final internacional 2020 de Batalla de los Gallos clasifican automáticamente a esta edición. Es así como los mexicanos Rapder y Aczino y el español Skone ya tienen un cupo asegurado.

Esta es la lista de clasificados que se conocen hasta el momento. Todavía faltan definir las finales de República Dominicana (16 de octubre), Argentina (29 de octubre) y Ecuador (12 de noviembre). Hay dos cupos pendientes que todavía no se conocen cómo se definirán, aunque se especula que podrían ser por votaciones del público.

Rapder (México)

Skone (España)

Aczino (México)

Hammer (Uruguay)

Skiper (México)

P8 (Costa Rica)

Basek (Chile)

Marithea (Colombia)

Reverse (Estados Unidos)

Stick (Perú)

Gazir (España)

PREVIA ESPAÑA

Se acabó la espera. Las mejores bases, las rimas más sorprendentes y las ovaciones de los fans volverán a ensordecer el WiZink Center de Madrid este viernes 8 de octubre, en la Final Nacional de Red Bull Batalla. La final arranca a la 1pm, hora peruana.

Tras la final del pasado 2020 con protagonismo del streaming y marcada por la ausencia del público presencial —aunque también inolvidable por aquel espectacular escenario de realidad virtual nunca antes visto—, este año la audiencia regresa al directo para rugir con más fuerza que nunca.

Un ansiado reencuentro que coincide además con la celebración del 15 aniversario de la mayor competición de rap improvisado del mundo, en una cita que promete ser especialmente memorable y que podrá ser vista en vivo en todo el mundo a través de la aplicación Red Bull TV .

Aigor, Botta, Gazir, Force, Mario IV, Mc Men, Mister Ego, Mounts, Reuto, Sara Socas, Sweet Pain y Tirpa han sido los primeros 12 clasificados para la Nacional, tras ser seleccionados por Khan, Errecé y Piezas después de visionar 60 batallas en diversas clasificatorias.

A ellos se unen los dos mejores de 2020, Blon y Mnak, así como BTA —que el año pasado fue baja por enfermedad— y el ganador de la Última Oportunidad, Jesús LC.

En total son 16 los talentos de la improvisación que buscarán suceder a Skone en el trono —el vigente Campeón no luchará por revalidar su título— y así conseguir una plaza para luchar junto a los mejores del mundo en la Final Internacional.

