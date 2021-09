Gazir se corona campeón de FMS Internacional

Madrid, 11 sep 2021 (EFE).-. Gazir se proclamó campeón mundial de Freestyle Máster Series (FMS) Internacional 2021 tras ganar a Tirpa en la final española y sucedió a Aczino como el segundo campeón de la historia de la competición.

Gazir se convirtió en el nuevo campeón del mundo de FMS Internacional tras vencer al malagueño Tirpa en una histórica final que hizo explotar las repletas gradas del Palacio Vistalegre Arena.

A sus 19 años, el prodigio asturiano heredó el trono al que accedió Aczino en Perú el año pasado, lo que supone su primer título a nivel internacional y su consagración en la máxima élite del ‘freestyle’ competitivo.

Tras caer por la mínima en la final de FMS España ante Bnet el pasado marzo, Gazir se repuso del varapalo emocional de la derrota e hizo justicia al rendimiento mostrado en los últimos meses que le acredita como uno de los mejores y más completos competidores del panorama.

“El ‘freestyle’ es lo más bonito que hay en el mundo y lo mejor que me ha pasado en la vida. No dejéis de luchar por vuestros sueños”, declaró tras conocer el veredicto del jurado sobre el escenario de Vistalegre, antes de recibir el anillo que le acredita como el mejor competidor del planeta en el formato.

Hasta llegar a la final, Gazir se mostró imbatible en todos y cada uno de sus enfrentamientos, evidenciando una vez más que tiene las condiciones para convertirse en uno de los ‘freestylers’ más grandes de siempre.

Aplastó al chileno Acertijo en octavos de final, no dio ninguna opción al argentino Nacho en cuartos, verdugo de Sweet Pain en primera ronda, y al mexicano RC en semifinales, que también dio la sorpresa al vencer al hasta entonces intratable Mnak.

Tirpa, por su parte, estuvo cerca de cumplir con la profecía de Bnet (“entré como reserva y me fui como campeón”) pues, a pesar de incorporarse a la competición en el grupo de suplentes ante las bajas del propio madrileño, Stuart, Ricto y Lobo Estepario, llegó hasta la final dejando por el camino a Aczino, al que arrebató cualquier opción de revalidar su campeonato.

Las incontestables victorias del malagueño, sexto de FMS España, sobre Nitro, campeón de Chile, el argentino Wolf y la leyenda mexicana reforzaron la sensación de superioridad de los cinco competidores españoles, que lideraron sus grupos de clasificación en los días previos a la Gran Final.

Así, España, con la clasificación de Gazir y Tirpa hasta la final, y México, con los semifinalistas Aczino y RC, fueron los países más representados a lo largo del evento. Además de la sabida ausencia de competidores peruanos tras los filtros previos, Chile, únicamente representada por Nitro, Acertijo y Pepe Grillo, también se quedó sin representantes en octavos de final, mientras que Argentina perdió a sus competidores nacionales en cuartos, tras las derrotas de Mecha, Nacho y Wolf –Papo no pudo superar la primera ronda–.

La organización de Urban Roosters puso la guinda a una fiesta en la que también estuvieron presentes los artistas El Jincho y Original Juan con la confirmación de que Colombia contará con su propia FMS el curso que viene.

Además, se producirán algunos importantes cambios tanto en el formato como en la competición, como la ampliación a 12 participantes por liga en lugar de los 10 actuales.

David Timón y Pedro Martín