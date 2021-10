YouTube Music: ahora se podrá escuchar en segundo plano sin tener la versión Premium

12-05-2020 YouTube Music logo. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE BLOG

La música, además de ser agradable para la mayoría de las personas, debe ser reconocida por la gran importancia sociológica que manifiesta en la vida cotidiana, donde se utiliza para diversos fines como parte de la fiesta, familia, religión o simplemente entretenimiento, donde juega uno de los roles fundamentales de la vida diaria. Y es que, ¿a quién no le gusta la música? si nos permite distraernos de las cosas ordinarias que hemos utilizado o programado para hacer. Por eso mismo, es importante mencionar que para los usuarios que desean ahorrar una duración significativa de la batería, YouTube anunció que la aplicación Youtube Music permitirá la reproducción en segundo plano gratuita.

Esta es una gran noticia para los audiófilos, que no pueden quitarse los auriculares ni un solo momento en el día. Ahora, con YouTube Music, no es necesario pagar mensualmente. Puede apagar la pantalla y seguir disfrutando de sus canciones y listas de reproducción favoritas, en cualquier momento y en cualquier lugar al que vaya. Actualmente solo está disponible para los usuarios de YouTube Music Premium.

¿POR QUÉ YOUTUBE HA CAMBIADO DE PARECER?

Esta limitación (que parecerá completamente absurda) tiene una razón. YouTube siempre ha mostrado la reproducción de fondo en su plataforma de videos como complemento para recompensar a quienes la usan en el formato de Premium, incluyendo el apartado musical. Como era de esperar, ambos lados pertenecen a la misma moneda ya que están estrechamente relacionados.

¿CUÁNDO SE DESBLOQUEA LA FUNCIÓN?

En cualquier caso, si ahora va a YouTube Music con su cuenta gratuita, no encontrará la opción de escuchar música de fondo cuando su teléfono inteligente esté bloqueado, ya que comenzará a expandirse a todas las cuentas desde el 3 de noviembre. Uno de los primeros países que podrá disfrutar de la nueva actualización será Canadá y, como señala Google, no tiene “costos adicionales” , por lo que esto no afectará los usuarios en la comunidad de la plataforma.

Además de esta función de reproducción en segundo plano, YouTube Music ofrece otros dos añadidos: por un lado, la posibilidad de escuchar de forma continua y aleatoria emisoras de radio personalizadas, que, como indica la aplicación, estarán “basadas en sus canciones, álbumes favoritos y artistas”. Por otro lado, tendremos una “lista de reproducción aleatoria personalizada” y una “lista de mezclas inspirada en su ecosistema musical”, que sin duda estará en constante evolución con nuevas bandas y estilos que actualizamos cada pocos meses.

Finalmente, también se ha cambiado la experiencia de usar YouTube Music en Android Auto. Una actualización nos permitirá usar la aplicación mientras estamos en el automóvil para que podamos concentrarnos en una conducción segura mientras disfrutamos de una mejor experiencia de manos libres.

¿QUÉ ES YOUTUBE MUSIC?

YouTube Music se anunció en 2018, lo que lo convierte en un servicio de transmisión de música relativamente nuevo de Google que se enfoca únicamente en todo lo relacionado con la música relacionada con la plataforma de transmisión de video. Con YouTube Music, puede escuchar canciones oficiales, álbumes, listas de reproducción, estaciones de artistas, remezclas y versiones en vivo de canciones.

Este es un servicio gratuito, que probablemente tendrá que ver anuncios aleatorios (actualmente salen 2) antes que comience el video musical. También hay un nivel de YouTube Music Premium, que elimina los anuncios, le brinda escucha en segundo plano en su dispositivo móvil (para que pueda salir de la aplicación y reanudar la escucha) y le permite descargar canciones para reproducirlas sin conexión.

