Carlos Zambrano fue tildado de ‘antichileno’ y reviven su polémica con Arturo Vidal

Carlos Zambrano: le recuerdan sus polémicas con Chile y Arturo Vidal.

El regreso de Carlos Zambrano a la selección peruana es uno de los temas más comentados por hinchas y prensa local. El jugador había dejado de tener oportunidades en la ‘bicolor’ luego de su expulsión frente a Brasil en condición de local por Eliminatorias Qatar 2022. Pero ahora va por su revancha.

‘Kaiser’, como lo conocen, podría aparecer como central en Perú para el cotejo con Chile. Y justamente antes los sureños tiene varias polémicas que lo marcaron como futbolista profesional. Pero fue un medio de la visita que recordó todos estos pasajes del defensa en la previa del ‘Clásico del Pacífico’.

Se trata del medio chileno ‘redgol’, que hizo singular nota sobre el peruano y sus reacciones ante los jugadores de la ‘roja’. “Carlos Zambrano, el peruano antichileno que se burló sin piedad de Vidal , será titular en las eliminatorias”, tituló el citado medio en su portal web.

Carlos Zambrano en polémica publicación de medio chileno.

La nota revive la expulsión del jugador de Boca Juniors en la Copa América 2015 tras un manotazo contra Arturo Vidal. Pero también colocan la vez que el nacional publicó controvertido post en el que aparece el ‘Rey’ luego de eliminarlo de la Copa América 2019.

El tuit de Carlos Zambrano en la Copa América 2019.

“A un jugador que le encanta disputar este encuentro es al defensor Carlos Zambrano, quien siempre enciende los clásicos con la Roja , situación que a veces le ha jugado en contra, porque juega con todo, sin guardarse nada”, señalaron en uno de sus párrafos.

PALABRAS DE RICARDO GARECA ANTES DEL PERÚ VS CHILE

“Entendemos la necesidad y eso lo sabemos. Es un partido importante para la selección. Cada vez son finales y lo tomamos de esa manera. Es muy difícil la Eliminatoria para todas las selecciones. Lo importante es que tengamos confianza para desarrollar nuestro juego. Enfrentamos a una selección importante, que está en la misma situación que nosotros. En base a eso tenemos que planificar bien el partido”, indicó.

Sobre las bajas de Chile, el argentino señaló: “Yo no me detengo en las ausencias que pueda tener una selección, pues están los mejores jugadores. Quienes los reemplacen son de mucho cuidado y están la altura de la gente que sale. Nosotros enfrentamos a Chile por su nombre y no por determinados jugadores. Estamos convencidos que los muchachos (de Perú) van a responder”, lanzó.

PERÚ VS CHILE: INFORMACIÓN PREVIA

Este jueves 8 de octubre, la selección peruana recibirá al combinado chileno en el Estadio Nacional de Lima por la jornada 11 de las Eliminatorias Qatar 2022. Esto se llevará a cabo a las 8:00 p.m. (horario peruano) y será transmitido por Latina (señal abierta) y Movistar Deportes (cable).

