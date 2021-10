San Martín de Porres: la la urbanización de policías que es tomado por delincuentes

Aumenta la delincuencia en San Martin de Porres. (Foto: América)

Los robos se han vuelto un acto muy común en Lima, pero sobre todo en San Martín de Porres, donde según un informe presentado por el diario El Comercio, este distrito cuenta con un aproximado de 6980 denuncias por robo o hurto en los últimos años.

En COOPIP, por ejemplo esto se vuelve más presente, ya que más de un vecino ha tenido que reforzar la seguridad de su cuadra con rejas, tranqueras y cámaras de vigilancia; en una sola cuadra hay por lo menos 10 cámaras de seguridad. Esto ayudó a que los mismos vecinos puedan observar cómo se presenta la delincuencia en sus casas, pero eso no impide que se puedan realizar los distintos robos con facilidad.

Estos delincuentes no temen en asaltar dentro o fuera de las casas del distrito. Si el robo ocurre dentro buscan la manera de cómo entrar, ya sea por armas, cuchillos o simplemente escalando las paredes para luego salir y emprender su rumbo en un auto que los esté esperando afuera del lugar de los hechos.

Los vecinos del distrito mencionaron que no hay ningún tipo de presencia policial ni de serenazgo por esa zona. “Asaltan con armas de fuego y las 24 horas del día” menciona una de las vecinas al programa. Muchos, aseguran también que tienen mucho temor de salir a la calle por la inseguridad que se encuentra en su distrito.

¿QUÉ HACER DURANTE UN ASALTO A MANO ARMADA?

En el momento de ser víctima de un hecho delictivo, como un asalto o una agresión, muchas personas no saben cómo reaccionar ante esta situación. En el Perú, y sobre todo en Lima, todos conocemos a alguien que ha sido asaltado o incluso, lo hemos sufrido. Ya sea por experiencia propia o por los relatos de conocidos, sabemos que el primer impulso ante una situación de agresión es reaccionar a la defensiva, lo que puede exponer a la persona a un mayor riesgo de salir lastimado.

Un delincuente tiene un objetivo: despojarte de tus objetos de valor, sean estos, dinero, joyas, dispositivos electrónicos o incluso tu auto; sin embargo, una mala reacción de tu parte al momento del atraco puede llevar al delincuente a quitarte hasta la vida. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que tu integridad física vale más, mucho más, que cualquiera de tus pertenencias, por lo que te recomendamos seguir estos consejos para reaccionar ante un asalto y salir bien librado.

Robos aumentan en San Martin de Porres. (Foto: Pixabay)

En primer lugar se debe mantener la calma, ya que el nerviosismo se puede transmitir al asaltante y él es el que posee el arma. Además, trata de no enfrentarte a él, como posee un arma de fuego u otro tipo, lo más probable es que se termine perdiendo, ya que puede hacer daño y jugar con tu vida. No opongas resistencia, ya que cualquier acción impulsiva de tu parte puede provocar mayor agresividad en el atacante.

Bajar la mirada es una buena opción es mejor que el delincuente no sienta que tratas de identificarlo para describirlo a las autoridades y, en caso de sí reconocerlo, no lo demuestres. Escucha con atención las indicaciones que de y síguelas al pie de la letra. Mantén las manos a la vista del asaltante en todo momento para que no sospeche que puedes sorprenderlo de alguna manera.

Háblale antes de hacer algún movimiento para entregarle lo que te pide y asegúrale que estás accediendo a sus demandas. Si el delincuente está bajo la influencia de alguna sustancia, sé más precavido aún, pues no será racional y será más propenso a la agresión. También, observa discretamente los detalles que pudieran ayudar a las autoridades a una identificación cuando presentes tu denuncia, como el acento al hablar o algún tatuaje o lunar.

Finalmente, en caso de que la situación se torne violenta, siempre es mejor fingir un desmayo o convulsión para que dar al asaltante la oportunidad de desistir y huir.





SEGUIR LEYENDO