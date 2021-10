Ricardo Gareca y el partido de ‘vida o muerte’ ante Chile: “No lo veo tan dramáticamente”

Ricardo Gareca le quita la presión a sus jugadores sobre vital partido contra Chile.

Ricardo Gareca ofreció declaraciones a poco del Perú vs Chile por Eliminatorias Qatar 2022. El entrenador de la ‘bicolor’ sabe que está obligado a ganar de local, pero le quita la presión a sus jugadores diciendo que no es “tan dramático” como lo ve la prensa nacional. El equipo de todos se juega mucho en esta jornada triple.

La selección peruana marcha en la casilla 7 de la tabla de posiciones con 8 puntos, a 5 unidades del quinto lugar: Colombia (Ecuador es cuarto con la misma cantidad de puntos, pero con mejor diferencia de gol). Y teniendo en cuenta que luego visitará a Bolivia y Argentina, ganar a Chile en casa es muy importante.

Los medios deportivos de Perú han tomado el duelo ante la ‘roja’ como de ‘vida o muerte’ por su ubicación en las Eliminatorias, pues consideran que no hay muchas chances de llegar al Mundial si caen o empatan en el Nacional de Lima.

“Yo no lo tomo tan dramáticamente como ustedes. Entendemos la necesidad y eso lo sabemos. Es un partido importante para la selección. Cada vez son finales y lo tomamos de esa manera. Es muy difícil la Eliminatoria para todas las selecciones. Lo importante es que tengamos confianza para desarrollar nuestro juego. Enfrentamos a una selección importante, que está en la misma situación que nosotros. En base a eso tenemos que planificar bien el partido”, indicó Ricardo Gareca.

SOBRE LAS BAJAS DE CHILE

“Yo no me detengo en las ausencias que pueda tener una selección, pues están los mejores jugadores. Quienes los reemplacen son de mucho cuidado y están la altura de la gente que sale. Nosotros enfrentamos a Chile por su nombre y no por determinados jugadores. Estamos convencidos que los muchachos (de Perú) van a responder”, lanzó.

RENATO TAPIA Y RAÚL RUIDÍAZ EVOLUCIONANDO; YORDY REYNA DESCARTADO

“Ellos están (bien). De acuerdo a lo que me han informado, podré contar con la mayoría de jugadores. Estamos viendo el día a día. En esa situación están Raúl y Renato. Vamos a esperar. Cada día es diferente. La mayoría va a estar con Chile, salvo Yordy Reyna, que tiene una lesión muscular que le impide estar en estos 3 partidos”, reveló.

ANDRÉ CARRILLO ENTRE ALGODONES

“Queríamos acelerar la recuperación de André Carrillo. Existe la posibilidad que pueda estar en algún partido. Ya contamos con la aprobación de su equipo: queremos ver en qué condiciones se encuentra, teniendo en cuenta la dos fechas que se vienen (en noviembre). Hay una mejora importante en él. En estos momentos estoy enfocado en los muchachos que sí van a poder estar desde el arranque en este partido. A él lo veo con pocas posibilidades, entonces la cuestión es no apurarlo y estará cuando tenga que estar”, señaló.

PERÚ VS CHILE: INFORMACIÓN PREVIA

Este jueves 8 de octubre, la selección peruana recibirá al combinado chileno en el Estadio Nacional de Lima por la jornada 11 de las Eliminatorias Qatar 2022. Esto se llevará a cabo a las 8:00 p.m. (horario peruano) y será transmitido por Latina (señal abierta) y Movistar Deportes (cable).

