Ricardo Gareca sobre Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula: “No es uno u otro. Jugará el que mejor esté”

Ricardo Gareca habló con los medios a dos días del Perú vs Chile por Eliminatorias Qatar 2022. El técnico argentino habló de su próximo rival y reveló en qué condiciones se encuentran sus dirigidos. Asimismo, no quiso comparar a sus principales delanteros: Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula.

“Yo no dije en el segundo partido (ante Venezuela en Liam) que era Paolo o Lapadula. Podían haber jugado ambos. Les manifesté el problema de Paolo, que no estaba en condiciones. Ese día se sentía más cómodo entrando en el segundo tiempo, en caso le tocara ingresar. No es uno u otro. Es lo que veamos nosotros: el que mejor esté. En estos momentos Paolo está bien y enfocado en lo que quiere. Gianluca también”, señaló Ricardo Gareca.

PERÚ VS CHILE: INFORMACIÓN PREVIA

Este jueves 8 de octubre, la selección peruana recibirá al combinado chileno en el Estadio Nacional de Lima por la jornada 11 de las Eliminatorias Qatar 2022. Esto se llevará a cabo a las 8:00 p.m. (horario peruano) y será transmitido por Latina (señal abierta) y Movistar Deportes (cable).

