Perú vs. Chile: barra oficial solicita al Gobierno la entrada de instrumentos y banderolas al Estadio Nacional

El partido de este jueves 07 de octubre se jugará a las 8:00 pm. en el Estadio Nacional. (Foto: FPF)

El partido Perú tendrá frente a Chile por las Eliminatorias Sudamericanas podría tener un ingrediente que le podría dar un giro en cuanto al ambiente. Y es que ‘La Blanquirroja’, una de las principales agrupaciones organizadas del equipo de todos, ha solicitado a través de una carta formal al Gobierno la entrada de instrumentos y banderolas para el duelo de este jueves 07.

La petición se realiza en base a los artículos 19.1 y 19.2 de la Ley 30037, en la que especifica que las banderolas están permitidas siempre y cuando no contengan mensajes de discriminación. “Se permite el ingreso de banderolas, pancartas, instrumentos musicales o sonoros que no incumplan con lo establecido en el numeral anterior”, señala el comunicado.

Además, resalta que cumplirán con todos los protocolos de bioseguridad, comprometiéndose con la “desinfección certificada de instrumentos y banderolas; ingreso de banderolas un día antes al estadio para la revisión por parte de las autoridades; ingreso de integrantes debidamente vacunados es identificados”.

El mencionado grupo de hinchas dio a conocer a través de sus redes sociales el comunicado con la solicitud que presentaron a las autoridades correspondientes:

Carta formal de solicitud de 'La Blanquirroja' al Gobierno nacional. (Foto: Facebook 'La Blanquirroja (Oficial)')

Vale mencionar que, tras una larga ausencia de más de un año y medio de hinchas en los estadios debido a la pandemia mundial por el coronavirus, se ha ido autorizando desde los partidos de setiembre (ante Uruguay y Venezuela) de Eliminatorias la vuelta de espectadores a un 20% del aforo total del recinto deportivo. Sin embargo, queda pendiente el regreso de estos elementos que dan un extra de vida al ambiente que se vive en partidos de alto nivel como ocurren durante el proceso eliminatorio.

Todo o adiós al Mundial

En la venidera triple jornada del proceso eliminatorio, el elenco nacional se juega el todo por el todo. No le queda margen de error. Como lo mencionó el comentarista deportivo Diego Rebagliati la semana pasada en un programa televisivo, “el que pierde prácticamente casi le dice adiós al Mundial”. Y si bien, podrá contar con un apoyo reducido, la idea es que pueda estar acompañado de cánticos y elementos que aumenten la temperatura del Estadio Nacional.

Motivación extra

Está claro que la presencia de público es un apoyo y motivación para los jugadores, aunque en este año y medio transcurrido por las restricciones pandémicas no fue posible su presencia. No obstante, el tener las banderolas e instrumentos como bombos, trompetas, etc., favorecería el ambiente y podría dar ese plus extra para lograr el ansiado triunfo ante el combinado sureño.

Necesidad de puntos

No cabe duda de que la Selección Peruana le urge sumar puntos que la acerquen a puestos de clasificación rumbo al Mundial de Qatar 2022. Actualmente tiene 8 puntos y ocupa el sétimo lugar de la tabla de posiciones en esta parte del continente. La diferencia con Ecuador, que ocupa el cuarto puesto, es de 5 puntos; mientras que con Venezuela, que se posiciona en el último lugar, son 4 puntos. Así de apretada está la tabla, por lo que los partidos venideros serán electrizantes y de mucha disputa.

Definitivamente, Ricardo Gareca y sus dirigidos saldrán con todas las armas disponibles en estos tres encuentros para sumar ante Chile, Bolivia y Argentina.