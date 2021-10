Perú vs Chile, uno de los recuerdos más polémicos que se vivió en el ‘Clásico del Pacífico’

Himnos de las selecciones peruana y chilena entonándose en 1997. (foto: El Popular)

El clásico del Pacífico, se juegue en tierras peruanas o tierras chilenas siempre es un duelo de alto voltaje. Estos partidos son jugados a vida o muerte, y no solo es por los tres puntos o avanzar de instancia en un campeonato, sino por el honor de vencer al clásico rival. En octubre de 1997, Perú solo necesitaba un empate para clasificarse a la Copa del Mundo. No obstante, en un partido con un clima enrarecido, Chile venció en Santiago por 4-0 y la ‘bicolor’ no pudo acceder a la cita mundialista.

Dirigida por Juan Carlos Oblitas y con Nolberto Solano como una de sus principales figuras, la selección peruana tuvo que enfrentar un clima hostil en la capital chilena. Ya instalados en el Estadio Nacional de Santiago salieron a la cancha entre un mar rojo de hinchas locales. A la hora de que sonó el himno nacional de Perú no se logró escuchar nada por los ensordecedores silbidos de la tribuna. Los jugadores intentaban cantar a todo pulmón, pero ni siquiera podían seguir la música.

Luego del partido varios policías chilenos, conocidos como ‘carabineros’, atacaron a jugadores peruanos como Juan Reynoso y Miguel Miranda.

Pero no solo esa noche fue hostil. Desde que Perú pisó la tierra mapocha, la hinchada de la ‘roja’ hizo pesar la localía. Agresiones al bus de la selección, lunas rotas, pedradas, insultos, cánticos en contra. El repudio se hizo sentir con los 23 jugadores peruanos que llegaron a Chile.

Titular de El Sol, Sólo Deportes luego del partido entre Chile y Perú en 1997. (foto: El sol, Sólo Deportes)

PRENSA CHILENA

Los propios comentaristas chilenos criticaron la actitud de la afición. Además, en la víspera de este partido, miles de aficionados locales se acercaron al hotel donde se hospedaba la ‘bicolor’ y no permitieron a los seleccionados dormir durante toda la noche, lo que sumó al agotamiento psicológico de los peruanos.

“El infierno para los peruanos empezó nada más pisar suelo chileno”, dijo el diario ‘La Tercera de Chile’ sobre el partido, recordado hasta el día de hoy como polémico por cómo fue tratado el cuadro de Oblitas.

Se sabía que Perú contaba con un equipo digno de pelear la clasificación a aquel Mundial, y nadie creería en su momento que Chile podría ganarle a la ‘bicolor’, y menos por goleada.

Solano, en una entrevista para el diario chileno, explicó: “Ese partido lo veníamos perdiendo desde que salimos de Perú. En Chile, el ambiente fue muy hostil”. Además, el hoy asistente del técnico Ricardo Gareca recordó cómo fue pasar la noche en Santiago: “En el hotel los hinchas iban y metían ruido hasta las 4 de la mañana. Fueron muchas cosas desagradables”.

El diario chileno expuso su punto de vista sobre el partido un día después explicando: “Pero el hecho más recordado ocurrió cuando los equipos estaban en la cancha. Más de 70 mil fanáticos entonaron junto a los jugadores el himno de Chile en un momento cargado de emoción. El escenario cambió de manera abismal cuando les tocó a los visitantes. Los mismos hinchas pifiaron durante la canción nacional; otros colgaban muñecos vestidos con la camiseta de la franja roja en una actitud desafiante”.

Por otro lado, Roberto Palacios recordó: “Fue una falta de respeto y nos afectó mucho. El equipo no supo soportar el ambiente y en el partido nos desconcertamos. Después le pegaron a Juan Reynoso y Miguel Miranda y la policía no hizo nada”. Un episodio que no se debería repetir nunca más en un Perú vs. Chile.

