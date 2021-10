Santiago Ormeño sobre Paolo Guerrero: “Es mi ídolo y voy a tener el placer de conocerlo”

El atacante nacido en México espera convertir su primer tanto con la 'bicolor'. (Foto: compacto)

Un león suelto en Lima. Santiago Ormeño, quien llegó al país en un vuelo proveniente de México en la noche del pasado domingo 03, habló hoy lunes con el medio RPP y fue consultado sobre diversos temas. Entre ellos se destaca la pregunta sobre la presencia de Paolo Guerrero y el agrado que tendrá de conversar con él por primera vez. Ambos podrían juntos en esta triple jornada de Eliminatorias Sudamericanas.

El delantero del León mexicano coincidirá por primera vez con el ‘Depredador’ en la Selección Peruana, a quien admira y espera poder aprender de él. “¿De quién no es ídolo Paolo Guerreo? Voy a tener la oportunidad de conocerlo y estoy feliz”, dijo Ormeño.

Y es que Santiago fue convocado al elenco nacional para la Copa América de Brasil este año, torneo en el que no pudo participar el atacante del Inter de Porto Alegre por estar recuperándose de una lesión en la rodilla.

Fecha triple y juego en la altura

Preguntado sobre su regreso a la ‘blanquirroja’, manifestó sentirse “muy contento de tener una oportunidad más con la selección, estoy listo para esta fecha triple”.

Sabe que son partidos definitorios y se encuentra preparado para afrontarlos. Descarta cualquier favoritismo en el primer duelo ante la Selección de Chile. “No creo que haya favoritos ante Chile, porque son Eliminatorias mundialistas, son partidos de vida o muerte”, indicó el popular ‘Ormedeus’.

Además, no rehuyó cuando se le consultó acerca de estar apto para jugar en la altura de La Paz contra Bolivia. “Estoy acostumbrado a jugar en altura, pero el técnico es quien decide. Si el profesor decide que esté ahí, daré lo mejor”, señaló el ex jugador del Puebla. Esto debido a que Ormeño vivió la mayor parte de su vida en México, pues nació en ese país y es en donde ha desarrollado casi la totalidad de su carrera profesional. A excepción de su breve paso por Cusco FC – ex Real Garcilaso – por el 2019.

Cuota goleadora

Acerca de la necesidad que tienen los delanteros por marcar goles, no se desespera y, más bien, este hecho lo motiva a anotar el que sería su primer tanto con la selección. “Como delantero se requieren goles y vengo con mucho entusiasmo para dar lo mejor de mí. (…) he soñado con hacer goles con la Selección Peruana”, expresó.

Cabe señalar que el jugador de 27 años llegó esta temporada al León de México y ya acumula minutos en 12 partidos, en los que ha podido anotar 2 goles y brindar una asistencia.

Características de juego

Ormeño es un delantero de tipo ‘9′ a la antigua. Su estatura (1.86 m.) le permite ganar los balones por alto, tanto en ofensiva como para apoyo en tareas defensivas. No es un jugador que se caracteriza por regatear o encarar al rival, sino más bien de hacer la simple, buscar el pase al compañero más cercano y aprovechar los balones que lleguen al área rival.

El día del debut de Ormeño con la camiseta de Perú ante Colombia. (Foto: Getty Images)

DATO

Santiago Ormeño es un delantero que debutó con la Selección Peruana ante Colombia el 21 de junio de este año, en un encuentro válido por la Copa América de Brasil.

Esto se pudo llevar a cabo debido a que, a pesar de tener la nacionalidad mexicana, su padre y abuelo – el fallecido ex arquero nacional Walter Ormeño – son peruanos y, de acuerdo con las normas de la FIFA, podía representar a Perú sin ningún problema.

