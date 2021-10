Allanan inmuebles vinculados a fiscal que habría ayudado a banda criminal “Los Secos del Sur”

Fiscalía encontró importante material tecnológico que compromete a fiscal

Un duro golpe a la criminalidad ha dado la Fiscalía Superior Anticorrupción de Lima Sur tras desplegar este martes, en horas de la madrugada, un operativo con la finalidad de allanar tres propiedades vinculadas al fiscal provincial de Lurín, Ricardo Rojas León, investigado por recibir un soborno a cambio de ayudar a la organización criminal “Los Secos del Sur”. Asimismo, al ingresar a la vivienda, se logró recaudar material tecnológico y de documentos que involucran al letrado.

Rojas León, quien actualmente cumple las funciones como presidente de la Junta de Fiscales Provinciales Penales de Lima Sur, habría recibido alrededor de US$5.000 en 2016 a cambio de archivar una investigación por lavado de activos a una integrante de la mencionada red criminal.

Rojas ha representado algunos cargos muy importante durante varios periodos en su labor como representante del Ministerio Público. Fue el primer fiscal que abrió investigación a Nadine Heredia en 2015, pero luego fue retirado de este cargo. También ha formado parte del entorno del destituido fiscal supremo Tomas Gálvez, investigado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Según información recaudada por el diario La República, Ricardo Rojas mantenía comunicación con miembros de “Los Secos del Sur” , una banda dedicada al tráfico de terrenos en Pachacamac, extorsión y sicariato que opera desde el 2016, según investigación recaudada con ayuda de la policía nacional.

Además, Rojas León también conoce la identidad de algunos testigos protegidos a los que ya ha empezado a amenazar. A la fecha se ha registrado también un atentado contra la vida del testigo protegido N°7-2020.

“Si no declaras así como te estoy diciendo, voy j***erte” porque voy a hacer hasta lo imposible para que te quedes preso acá”, dijo Rojas León a Bernardino Esplana Enríquez, “El Jefe” de “Los Secos del Sur” cuando visitó a este último dos veces entre abril y mayo de 2018 en el penal de Ancón I. En otra oportunidad también habría dicho a Esplana: “tú simplemente no me conoces” sostiene el medio en cuestión.

Cabe mencionar que “El Jefe” le había ofrecido anteriormente también a Rojas León que le archivara sus procesos por lavado de activos a cambio de montos entre S/3.000 y S/15.000.

SIGUEN LA DILIGECIAS

La diligencia, que sigue en curso, está dirigida por el fiscal anticorrupción Alfonso Barrenechea y su adjunto Eiser Jiménez, en compañía de la División de delitos de Alta Compleijidad (DIVIAC) de Ventanilla y la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN).

Este allanamiento e incautación de bienes en tres propiedades están ubicadas en los distritos de Villa El Salvador (vivienda de los familiares de Rojas), Ate (domicilio de Ricardo Rojas) y Lurín (sede de su despacho fiscal) fue autorizado el último jueves por la jueza superior María Velásquez Oyola. (Con información de La República)

