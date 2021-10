WhatsApp: Las 5 mejores alternativas para usar en caso la red de mensajería vuelva a colapsar

Conoce las apps que puedes utilizar en vez de Whatsapp.

La mañana del lunes el mundo colapsó debido a la caída de las redes sociales Whatsapp, Facebook e Instagram. El servicio de las tres herramientas cayó y millones en el mundo no supieron cómo comunicarse con el exterior, a pesar que existen miles de alternativas para no perder la comunicación en tiempos de teletrabajo, emprendimiento y la educación virtual.

Para evitar perder este ‘contacto’ virtual es necesario tener a la mano algunas alternativas de servicios que nos permitan seguir trabajando o estudiando con normalidad ante eventos como caídas mundiales de la red.

A continuación te presentamos algunas herramientas tecnológicas que podrían ayudarte a no ver colapsado tu mundo virtual y de comunicación:

1. TELEGRAM

Esta app fue la primera opción de millones de usuarios durante la caída de redes el día de ayer; sin embargo, la migración masiva que tuvo este aplicativo el dia de ayer hizo que comience a mostrar diversos problemas alrededor de todo el mundo. En algunas partes se reportó una caída que se solucionó en minutos y en otras la demora de envío de mensaje. Pero finalmente se solucionó, mucho antes que las aplicaciones de Mark Zuckerberg.

Es importante que tomes en cuenta todos los beneficios de este aplicativo de mensajería instantánea, pues ya viene siendo utilizado por millones en el mundo. Estos son, el costo, pues es totalmente gratis, soporta en envíos de archivos de hasta 2 GB en todos los formatos (eso no sucede con Whatsapp) y además no ocupan espacio en tu celular, sabrás si leyeron o no tu mensaje, puedes tener chats privados. Si estás en un grupo puedes poner tu usuario de forma anónima, reealizar videollamadas y acceder en más de 2 dispositivos.

Telegram

2. HANGOUTS

Para utilizar este aplicativo es necesario tener una cuenta en Google y normalmente viene preinstalado en la mayoría de celulares con sistema operativo Android, si tienes iOS también puedes descargarlo. Esta app de mensajería instantánea pertenece a Google y en él aparte de enviar mensajes, puede hacer llamadas de voz y videoconferencias con hasta 10 personas a la misma vez.

Hangouts

3. LINE

Muy conocido en el mercado, ocupando el cuarto lugar de mensajería instantánea con más uso y presente en más de 187 países. En esta app gratuita, podrás enviar mensajes, hacer llamadas y videollamadas con hasta 200 personas al mismo tiempo. También tienes la opción de compartir historias en el timeline. También puedes enviar stickers.

4. VIBER

Esta aplicación te da el servicio de mensajería y llamadas totalmente gratis. Puedes utilizar sticker, crear chats grupales de un máximo de 250 miembros. Tus chats puedes ser secretos si tú lo desesas y puedes autodestruirlos. Puedes abrir el servidio en el celular y en la computadora.

Viber

5. WE CHAT

Con más de 600 millones de usuarios activos, esta aplicación oriunda de China es líder del mercado asiático. Su función es variada pues aparte de poder utilizarla para el envío de mensajería, puede ser una app de citas, de información y de entretenimiento.

Es gratuíta y contiene anuncios; sin embargo, hay una opción con pago, utilizando esta te olvidas de los anuncios y además se te habilitan muchas nuevas opciones. Para utilizarla, debes registrarte y te pedirá el número del movil.

Definitivamente es una app muy novedosa pues ofrece varios servicios a la vez.

We chat

